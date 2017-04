Herr Pramstaller, in Ihrem Buch „Rettet die Medizin!" sparen Sie nicht mit Kritik am Gesundheitswesen. Da ist die Rede davon, dass der Humanmedizin die Humanität abhanden gekommen ist, Sie sprechen von einer durchrationalisierten Medizinfabrik und von Fließbandarbeit im Spital. Wer leidet im Gesundheitsbetrieb derzeit am meisten?

Peter Pramstaller: In den letzten 20, 30 Jahren ist der Gesundheitsbetrieb immer teurer und komplexer geworden. Unter dem Druck der Politik haben Wirtschafts- und Rationalisierungsaspekte Einzug halten müssen.

Doch dabei ist der ökonomische Aspekt viel zu sehr in den Vordergrund getreten. Krankenhäuser werden meist von kaufmännischen Direktoren geleitet und nicht von Leuten, die aus der Medizin kommen. Dabei sind aber Ärzte diejenigen, die wissen, wie man alle medizinischen Notwendigkeiten sinnvoll einsetzen kann bzw. was wirklich notwendig ist. Dadurch hat das System gelitten und in weiterer Folge leiden die Menschen: Ärzte, Krankenpfleger, aber auch Patienten. Ärzte leiden aber ganz besonders, weil sie aus einer ganz anderen Rolle kommen ...

Weil sie nicht mehr als Götter in Weiß gelten?

Pramstaller: Götter in Weiß müssen sie nicht mehr sein. Aber in den vergangenen Jahrzehnten ist die Medizin von einer alten in eine neue Welt übergegangen, damit einhergehend hat sich die Rolle des Arztes geändert. Nach wie vor geht es den meisten Medizinern jedoch um die Begegnung mit bzw. der Behandlung von Menschen.

Dafür bleibt aber in Zeiten wie diesen kaum Zeit, dazu kommt der Bürokratismus und Dokumentationszwang, der auch in Spitälern Einzug gehalten hat ...

Pramstaller: Richtig. In den vergangenen Jahrzehnten wurden Abläufe generiert, die von anderen Industrien importiert sind. Diese allerdings sind in ein Gesundheitssystem — wo es um Menschen geht — nicht so einfach 1:1 übertragbar. Und über allem gilt nur ein Gebot: Es muss so effizient wie möglich, so produktiv wie möglich und so schnell wie möglich gearbeitet werden.

Weil das aber nicht so einfach übertragbar ist, kommt es zu Problemen — siehe Fließbandarbeit. Die Leistung der Ärzte, die Betreuung des Patienten wurde an den Rand gedrängt. Wir leben somit in einer Zeit, in der die Medizin nie mehr tun hat können für die Menschen, gleichzeitig kommt die Medizin und der Mensch zu kurz. Das ist ein Grund, warum viele Ärzte hadern mit der momentanen Situation. So zeigen aktuelle Studien zu Burnout bei Ärzten und die Zufriedenheit mit ihrer Work-Life-Balance, dass fast die Hälfte aller Ärzte nicht nur unter körperlicher, sondern auch emotionaler Erschöpfung leidet und sogar ihre Berufswahl bereut.

Was raten Sie aber nun den Ärzten? Oder ist es schon fünf Minuten nach zwölf?

Pramstaller: Für Ärzte ist wichtig, dass sie sich bewusst sind, dass diese Änderung stattgefunden hat und dass es nicht mehr ausreicht, zu sagen, ich bin nur für den Patienten zuständig und der Rest geht mich nichts an. Ärzte müssen sich neben ihrer Rolle als Patientenheiler auch als „Systemheiler" verstehen und helfen, dieses Gesundheitssystem nicht nur zu optimieren, sondern auch neu auszurichten. Das geht ohne Ärzte nicht. Aber dafür müssen sie auf Augenhöhe mitreden können und dazu benötigen sie ein Grundwissen in Management und Ökonomie. Letzteres sollte am besten schon während des Studiums erworben werden. Ärzte müssen das aber auch wollen, sie müssen sich einmischen und mitgestalten wollen. Man muss sich die Fragen stellen: Wer trifft Entscheidungen in meinem Bereich, welche Ziele und Interessen stehen dahinter? Welche Patientenwünsche kann ich nicht befriedigen und warum nicht?

Aber vielleicht wollen die Krankenhausmanager nicht, dass Ärzte mitreden?

Pramstaller: Das mag sein, obwohl jeder Manager zugeben wird, dass er ohne Ärzte nicht wirklich etwas bewegen kann. Aber es muss jedem klar sein, dass, wenn es um Medizin geht und um ihre inhaltlich-strategische Ausrichtung für die nächsten Jahre, Mediziner die wichtigsten Akteure sind.

Derzeit allerdings sitzen Ärzte und Manager auf zwei verschiedenen Seiten an einem Tisch und der eine versteht nicht wirklich die Welt vom anderen. Hier hat leider nie eine Art gemeinsame Sozialisierung zwischen diesen beiden Akteuren stattgefunden, obwohl sie schon jahrzehntelang nebeneinander leben und eigentlich für das gleiche Ziel agieren. Wobei dieses Thema nicht nur den Arzt betrifft, sondern auch die Gesellschaft. Man hat jedoch das Gefühl, dass die große Masse nicht interessiert, in welche Richtung sich das Gesundheitssystem entwickelt.

Stichwort Zukunft: Die demographische Entwicklung mit immer mehr Alten wird das Gesundheitssystem noch mehr strapazieren ...

Pramstaller: Und auf Dauer wird das Gesundheitssystem nicht mehr finanzierbar sein. Daher braucht es einen Systemwandel, eine kulturelle Transformation unter der Beteiligung von Menschen, denen die Medizin am Herzen liegt. Eines aber ist klar: Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird dieses System in sich zusammenkrachen. Und ebenso klar ist, dass dieses Gesundheitssystem nur gerettet werden kann, wenn ihr zentraler Kern — die Medizin und nicht die Ökonomie oder das jetzige pure Effizienzbestreben — wieder im Mittelpunkt steht.

Das Interview führte Irene Rapp