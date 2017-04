Momentan kocht das Thema Integration der türkischstämmigen Bevölkerung hoch. So erklärt sich u. a. Minister Kurz die vielen „Ja" zu Erdogan auch mit einer „Laisser-faire-Politik". Ist diese Diskussion berechtigt und ist es richtig, Integration im Zusammenhang mit dem Referendum zu diskutieren?

Erol Yildiz: Die Abstimmung in der Türkei und die Debatten in Österreich haben mit der Integrationsthematik, die hier seit Jahren geführt wird, wenig zu tun. Wie üblich für den politischen Diskurs, werden Debatten vermengt, die kaum Gemeinsamkeiten aufweisen. Auf diese Weise schafft man eine Normalität, die mit den Lebenswirklichkeiten von Menschen kaum korrespondiert. Eigentlich geht es bei der Integration um Themen wie soziale Gerechtigkeit, Bildungsungleichheit, bezahlbare Wohnungen, Diskriminierung usw., die aber in dieser Debatte kaum eine Rolle spielen. Aus meiner Sicht handelt es sich um ein Ablenkungsmanöver. Mit einfachen und populistischen Erklärungen kann man die „einheimische" Bevölkerung eher überzeugen als mit differenzierten Antworten. Soweit ich informiert bin, haben nur 14 Prozent der türkischstämmigen Menschen im Ausland an dem Referendum teilgenommen, davon 60 Prozent mit „Ja" und 40 Prozent mit „Nein" gestimmt. Die Mehrheit — 86 Prozent — hat überhaupt nicht abgestimmt. Die öffentliche Meinung vermittelt einen völlig anderen Eindruck.

Kann es nicht trotzdem Tatsache sein, dass Integration zu lange stiefmütterlich behandelt wurde?

Yildiz: Wenn es im öffentlichen Diskurs um Migranten oder deren Nachkommen geht, die in den so genannten jährlichen Integrationsberichten als „integrationsunwillig" definiert werden, sollte man auch dazu sagen, wie viel Prozent damit gemeint sind, nämlich fünf bis zehn Prozent. Das heißt, dass 95 bzw. 90 Prozent integriert sind. Für die absolute Mehrheit ist Integration damit eine gelebte Normalität, die aber politisch kaum wahrgenommen wird. Laut einer aktuellen Studie machen 80 Prozent der türkischen Angehörigen der zweiten bzw. dritten Generation in Schweden eine Matura. In Österreich etwa 30 Prozent. Woran liegt das? Bestimmt nicht an der kulturellen Orientierung. Das hat mit den strukturellen Gegebenheiten zu tun. In Schweden werden Kinder früher eingeschult, KITAS sind kostenlos, es gibt nur eine Schule für alle.

Das heißt, dass Fehler gemacht wurden?

Yildiz: Ja, was die erste Gastarbeitergeneration betrifft, wurde eher eine Desintegrationspolitik betrieben. Integration in die Gesellschaft war politisch nicht gewollt. Die meisten türkischen Migranten sollten ja wieder zurückkehren. Man könnte jetzt behaupten, dass die meisten trotz Desintegrationspolitik hier auf unterschiedliche Art und Weise angekommen sind und zu dieser Gesellschaft gehören. Ein Hauptproblem war es, von Anfang an zwischen Einheimischen und türkischen Migranten zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist falsch und wirkt eher kontraproduktiv. Die einzige Möglichkeit ist es, die Menschen, die man mit „Türkischsein" etikettiert, als Bürger dieses Landes anzuerkennen und sie in alle Bereiche einzubeziehen. Die aktuelle Integrationspolitik erzeugt eher eine Spaltung.

Die türkische Bevölkerung scheint aktuell in sich gespalten zu sein ...

Yildiz: Solche Spaltungen finden Sie zurzeit überall, genauso viele Konflikte auch unter so genannten Einheimischen.

Was bräuchte es?

Yildiz: Konzepte, die schon Kinder nicht nach irgendwelchen Kriterien (türkisch/österreichisch/einheimisch) auseinanderdividieren, sondern sie so nehmen, wie sie sind, und versuchen, ihre Ideen, Erfahrungen, Kompetenzen zu nutzen, ihnen Lebenschancen zu ermöglichen. Man muss alle Sprachen gleichberechtigt wahrnehmen. Wenn sich Kinder im Pausenhof auf Englisch oder Französisch unterhalten würden, würde man das charmant finden. Türkisch wird als ein Desintegrationsfaktor wahrgenommen.

Ist es das nicht?

Yildiz: Hier finden wir eine Doppelmoral: Wenn österreichische Personen mehrfach orientiert sind, das findet man schön, man spricht von kosmopolitischen Orientierungen, wenn der türkische Migrant das tut, das wird eher als Problem bzw. als Anschlag auf den österreichischen Kulturkreis gedeutet.

Das Interview führte Liane Pircher