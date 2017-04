Nicht zum ersten Mal hatte neulich ein Oberländer eine verbindliche Einladung ans Landesgericht. „Wie viele Vorstrafen haben wir denn?", fragte deshalb Richterin Helga Moser. „Acht oder elf. Ich hab' das nie so richtig kapiert!", antwortete der Angeklagte. Diesmal brachte ihn eine besonders üble gefährliche Drohung und versuchte Nötigung vor den Kadi.

Dort war über einen öffentlich vorgespielten Handymitschnitt zu hören, dass der Oberländer sowohl seiner Ex-Freundin als auch dem eigenen Sohn den Tod angedroht hatte. „Ich werde ihn einfach umbringen und dich werde ich einfach wegtun!", äußerte der Wütende erst. Dazu riet er der Frau, sie solle sich in Innsbruck ja nicht mehr blicken lassen, ansonsten sie „ihren ewigen Frieden haben" werde. Dazu werde er solche, die „gegen Geld Menschen wegtun", auf sie ansetzen. Gehe die Frau zur Polizei, unterschreibe sie das Todesurteil für sie und den zweijährigen Sohn. Die verängstigte Frau ging jedoch sofort zu Polizei.

Ganz schlecht für den mehrfach vorbestraften Oberländer, für den sich dadurch plötzlich ein Strafausmaß von bis zu siebeneinhalb Jahren Haft errechnete. Verteidiger Peter Greil versuchte mit dem Hinweis auf milieubedingte Äußerungen und vorangegangene Provokationen das Strafausmaß noch einzudämmen. Zudem legte Greil eine Jobzusage für seinen Mandanten vor. Mit dem Job wird es vorerst einmal nichts. Richterin Moser zeigte sich aufgrund der Massivität der Äußerungen nämlich entsetzt und glaubte dem Angeklagten auch nicht, dass er „den Kleinen doch liebe". So ergingen nicht rechtskräftig zweieinhalb Jahre Haft. Dazu wurde ein halbes Jahr an bedingt nachgesehenen Strafen widerrufen.

16 Monate Haft für Einbruchsversuche

Teuer zu stehen kamen einem 36-Jährigen gestern auch Einbruchsversuche in eine Agentur und in ein Institut, beide in Innsbruck. Dabei war das Motiv für die Einbrüche in der Adventszeit mehr als traurig. Kein Geld habe er gehabt. Schon gar keines, um seinen Kindern allenfalls Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ein Flachwerkzeug sollte es richten. Zu wenig für einen Standtresor und eine hellwache Alarmanlage. Vorstrafen bewirkten eine bittere Kombination hin zu 16 Monaten Haft: acht Monate für die Einbrüche, dazu der Widerruf von weiteren „alten" acht Monaten.

Osttiroler kaufte Drogen im Darknet

Drogeneinkäufe im Darknet wurden hingegen einem süchtigen Osttiroler zum Verhängnis. Eine Hausdurchsuchung brachte außerdem noch 30 Cannabis­stauden ans Licht. Es blieb bei acht Monaten bedingter Haft und 960 Euro Geldstrafe. (fell)