Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Linz – Die Nacht zum 23. Juni 2005 war warm. Eine Nacht, die junge Innsbrucker ins Freie lockte. Auch die Niederösterreicherin Daniela Kammerer. Nach einem Studentenfest war die 19-Jährige ihrem Mörder beim Pradler Rapoldipark direkt in die Arme geradelt. Wenig später hatte die Studentin durch zwei Messerstiche den Tod gefunden.

Es war das Jahr 2005. Das Jahr der Zusammenlegung von Gendarmerie und Polizei. Wohl Grund dafür, dass damals Spuren am Tatort laut Insidern nicht in der gewohnten Polizeiroutine gesichert worden waren. Trotz aller nachfolgenden Bemühungen konnte der Mord an der Niederösterreicherin nicht aufgeklärt werden.

Eine Cold-Case-Einheit des Bundeskriminalamts (BKA) nahm sich schließlich des Falls an. Und verhaftete am 22. Dezember 2013 einen aus Australien kommenden Ex-Studienkollegen von Kammerer am Flughafen Wien-Schwechat – direkt vor den Augen seiner Eltern. Am 7. Februar musste der zwischenzeitlich nach Innsbruck überstellte Verdächtige dann allerdings aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Die Verdachtsmomente hatten für eine allfällige Anklage einfach nicht ausgereicht. Man hatte seitens des BKA damals über die Blitzverhaftung wohl auf ein schnelles Geständnis gehofft. Der Mann, der stets seine Unschuld beteuert hatte, kehrte noch vor Einstellung des Ermittlungsverfahrens nach Australien zurück. Vertreten hatten ihn die Innsbrucker Verteidiger Martin Wolf und Albert Heiss. Heiss erreichte zum Schluss nicht nur dessen Entlassung, sondern hatte danach auch ein Entschädigungsverfahren gegen die Republik geführt.

Die Klage auf Haftentschädigung wurde nach zwei Jahren vom Oberlandesgericht Linz für schlüssig erklärt und von der Finanzprokuratur doch wieder beeinsprucht. Heiss zur TT: „Für die Familie war dies so belastend, dass wir die Causa nun letztlich mit einem Vergleich abgeschlossen haben.“ Resultat des steinigen Weges: 15.000 Euro für den Verhafteten, 7000 Euro Vertretungspauschale für die Verteidigung.

Die Ermittlungen gegen unbekannte Täter sind indes seit 2015 abgebrochen. Ermittlungsansätze liegen derzeit nicht vor. Staatsanwalt Hansjörg Mayr zur TT: „Spuren wurden in der DNA-Datenbank abgespeichert und werden automatisiert mit anderen DNA-Profilen abgeglichen.“