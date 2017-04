Innsbruck – April, April. Der Blick auf den Kalender zeigt ja eigentlich Frühling. Der Blick aus dem Fenster dagegen eher tiefsten Winter. Der gibt dieser Tage ein weiteres Comeback und hat heute Tirol noch einmal fest im Griff. Und weil der April seinem liederlichen Ruf gerecht werden möchte, wird es danach – am Sonntag – wieder richtig sommerlich. Um dann – voraussichtlich zu Wochenbeginn – noch einmal Regen, Kälte und vielleicht auch wieder Schnee zu bringen.

Eine wahre Achterbahn der Gefühle und Temperaturen also, die gleich in mehrerer Hinsicht Probleme bereiten könnte. Nicht nur im Verkehr (auf den höhergelegenen Passstraßen – etwa dem Brenner, Fernpass oder Arlberg) könnte es Behinderungen geben. Allgemein erwarten die Meteorologen auch sehr hohe Niederschlagsmengen. Bis einschließlich Freitag fallen zwischen 40 und 80 Liter pro Quadratmeter, in Osttirol bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Am meisten Regen oder Schneefall wird in den Lienzer Dolomiten mit über 120 Litern pro Quadratmeter fallen.

Landesgeologe Gunther Heißel erwartet nach eigenen Angaben zwar „keine Katastrophen“, es sind aber jedenfalls „je nach Niederschlagsmenge Ereignisse möglich“. Dass es nicht wesentlich größere Probleme gibt, liege vor allem daran, dass „es zuletzt eigentlich sehr wenige Niederschläge gegeben hat und die Böden relativ trocken sind“, sagt Heißel.

Die Schneefallgrenze dürfte heute Früh dazu deutlich sinken. Susanne Drechsel von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erwartet vor allem im Norden des Landes Schnee bis auf 700 Meter Seehöhe hinab. „In Reutte können zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee liegen bleiben. Doch der wird im Laufe des Vormittags dann rasch wieder weg sein.“ Auch sonst liege die Schneefallgrenze bei rund 800 Metern. Inneralpin vielleicht auch etwas höher.

Schlechte Nachrichten für Autofahrer, die bereits ihre Sommerreifen montiert haben. Und das, davon geht die Tiroler Polizei aus, wird wohl auf sehr viele Verkehrsteilnehmer zutreffen. Deshalb will man heute ein wachsames Auge auf die Arlbergstrecke (der Tunnel ist ja gesperrt) und den Fernpass legen. Notfalls werde man den Verkehr auch anhalten, um eine ordnungsgemäße Räumung garantieren zu können, wie Markus Widmann von der Verkehrspolizei sagt. Der Appell an die Autofahrer ist aber ohnehin: „Rechtzeitig auf die Fahrbahn- verhältnisse zu reagieren.“

Die Aussichten für Samstag sind dann etwas besser. Samstag in der Früh kann es dann vor allem im Oberland Frost geben. Dort wird der Samstag schon am Vormittag sonnig, im Unterland dauert das bis zum Nachmittag. Der Sonntag bringt dann wieder knapp 20 Grad und Sonne pur. „Von Montag auf Dienstag kommt dann die nächste Kaltfront mit Schnee bis zu 1000 Meter Seehöhe“, sagt Drechsel. Der Start in den Mai, üblicherweise werden dort viele Schwimmbäder eröffnet, fällt damit wohl ins Wasser.

Auf Sommerreifen in den Wintertag

Erhöhte Wachsamkeit und enger Kontakt zu den Straßenmeistereien steht für die Tiroler Polizei heute auf dem Programm. Die Wetterlage und viele Verkehrsteilnehmer, die auf Sommerreifen unterwegs sein werden, das bereitet den Beamten Kopfzerbrechen. „Sollte der Schnee auf der Fahrbahn liegen bleiben, werden wir sicher den Fernpass oder die Arlbergpassstraße vorübergehend sperren, damit eine Räumung noch gewährleistet werden kann“, erklärte Markus Widmann von der Verkehrspolizei.

Es gebe Einsatzkonzepte dafür, und vor allem der Schwerverkehr steht dabei im Mittelpunkt. Das Schlimmste wäre nämlich, wenn hängen gebliebene Fahrzeuge die Fahrspuren blockierten und Räumfahrzeuge nicht mehr durchkämen.

Hangrutsche und Felsstürze drohen

Landesgeologe Gunther Heißel hat vor allem die Niederschlagsmengen in den kommenden Tagen im Auge. „Da und dort kann es in den kommenden Tagen sicher zu Ereignissen kommen“, erklärt er. Dafür müsse man sich nur vorstellen, dass es durch die rasche Erwärmung zu einer starken Schneeschmelze komme, und dann seien Hangrutschungen oder gar Hangexplosionen möglich. Ob, wo und wie das passiere, das könne man aber natürlich nicht vorhersagen.

„Es hängt lokal von mehreren Faktoren ab“, sagt Heißel. Auch in Gebieten, wo es in der Nacht sehr stark abkühlt und dann ab Sonntag sehr warm wird, kann das Wasser in das Gestein eindringen und dann zu Problemen führen. Einzige gute Nachricht: Zuletzt war es sehr trocken.

Gärtner und Landwirte die großen Verlierer

Für zahlreiche Obstbauern vor allem im Tiroler Oberland ist die Saison bereits gelaufen. Teilweise beklagen sie aufgrund des Frostes der vergangenen Tage bis zu 100 Prozent Ernteausfall. Der Schaden für die Landwirtschaft beträgt in Tirol etwa eine Million Euro. Mit einem blauen Auge davongekommen sind bisher Tirols Gemüsebauern, wie Obmann Josef Schirmer erklärt. Mit der neuerlichen Rückkehr des Winters beginne aber das Bangen von vorne. „Der Schnee ist jetzt nicht das Problem. Eher der Frost“, erklärt Schirmer. In zwei bis drei Wochen werde man Klarheit haben, wie hoch die Schäden sind. Klagen kommen indes von Tirols Gärtnereien. Angesichts der winterlichen Bedingungen denke derzeit kaum jemand daran, den Garten zu bepflanzen.

Neuschnee ist Balsam für heimische Gletscher

Zwischen 70 Zentimeter und eineinhalb Metern Neuschnee im Hochgebirge lassen derzeit bei Andrea Fischer, Leiterin des Alpenverein-Gletschermessdienstes, und ihrem Team die Herzen höherschlagen. Während nämlich ganz Tirol auf warmes und sonniges Wetter wartet, spricht die Gletscherexpertin von besten Bedingungen für die heimischen Eisriesen. Bei nicht bedeckten Gletschern liege der Eisverlust in der warmen Jahreszeit bei zehn Zentimetern pro Tag an der Zunge. Durch den Schnee-Schutzmantel gewinne man aktuell wieder bis zu 14 Tage dazu, ehe die Gletscher freigelegt sind. Wenn es nach ihr ginge, dann könnte es beim Wetter in dieser Tonart noch bis Ende Juni so weitergehen, erklärt die Gletscherexpertin. (mw, pn)