Von Brigitte Warenski

Wien – Sie verschwinden so schnell, wie sie in Österreich aufgetaucht sind. „670 minderjährige Nicht- EU-Bürger sind mit Stichtag 1. April in Österreich als abgängig gemeldet“, erzählt Stefan Mayer, Chef des Kompetenzzentrums für abgängige Personen im Bundeskriminalamt. Die Gesuchten sind „fast ausschließlich minderjährige Flüchtlinge, die einmal in Österreich erfasst wurden und dann weitergereist sind“. Dass ihnen in Österreich etwas zugestoßen sein könnte, „darauf gibt es bis dato keine Hinweise. In einigen Fällen wurden sie in einem anderen EU-Land aufgegriffen“, sagt Mayer. Ungeklärt bleibt aber das weitere Schicksal des Großteils der Minderjährigen. Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder darauf hin, dass minderjährige Flüchtlinge potenzielle Opfer von Menschenhändlern (Organmafia, Prostitution) oder Pädophilenringen sind.

Als vermisst gemeldet sind derzeit zudem 101 Minderjährige aus EU-Staaten. „In den allermeisten Fällen sind es Kinder und Jugendliche, die aus Betreuungseinrichtungen ausreißen.“ Wie viele Kinder den Heimen entfliehen wollen, zeigen die Zahlen. „Von den rund 8000 Vermisstenanzeigen, die jährlich in Österreich aufgegeben werden, sind fast die Hälfte Anzeigen wegen minderjährigen Heimkindern. Sie tauchen wiederholt ab und werden nahezu immer nach ein paar Tagen wieder aufgegriffen“, sagt Mayer. Im Gegensatz zu den Fällen Maddie und Inga, die seit Jahren gesucht werden, muss man in Österreich derzeit in keinem Fall Schlimmes befürchten. Bei keinem der Vermissten „gibt es derzeit Hinweise auf ein Verbrechen“, so Mayer. Vor zwei Jahren (2. Mai) verschwand die kleine Inga (5) auf dem Wilhelmshof in Stendal (Sachsen-Anhalt). Laut Bild-Zeitung hat die Polizei jetzt die Suche nach ihr aufgegeben. Am Mittwoch ist es exakt zehn Jahre her, dass die damals dreijährige Madeleine McCann (Maddie) aus einer Ferienanlage in Portugal entführt wurde. Laut Scotland Yard sind vier Beamte „weiterhin mit einer kleinen Zahl von entscheidenden Ermittlungssträngen“ befasst.

Auch in Österreich „wird kein Fall, egal wie lange er zurückliegt, endgültig zu den Akten gelegt. Wir ermitteln so lange, bis man den Menschen oder im schlimmsten Fall seine Leiche gefunden hat“, erklärt Mayer. „Und wir bringen uns einmal im Jahr – wie gerade diese Woche – in einem Seminar gemeinsam mit den Kollegen aus den Landeskriminalämtern auch in alten Fällen auf den neuesten Stand.“