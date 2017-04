Innsbruck – „Polizei – mehr als ein Beruf“: So lautet der Slogan, mit dem die Tiroler Exekutive die Klassenzimmer in der Polizeischule Wiesenhof füllen will. Kein einfaches Unterfangen, räumt Landespolizeidirektor Helmut Tomac ein: „Das liegt vor allem daran, dass unser Bedarf an Bewerbern deutlich gestiegen ist.“ Ein Bedarf, der mittlerweile nur mit Mühe gedeckt werden kann. Und das trotz durchaus guter Verdienstmöglichkeiten von deutlich über 2000 Euro netto pro Monat (inklusive Überstunden).

Bis einschließlich 2015 nahm die Tiroler Polizei pro Jahr etwa 100 Rekruten auf. Im Vorjahr ist der Bedarf sprunghaft angestiegen – „wir benötigten 220 neue Beamte, heuer sind es 175“, nennt Tomac Zahlen: „Verantwortlich sind vor allem die Altersstruktur und die Flüchtlingskrise.“

Rekruten sind allerdings nicht gleichbedeutend mit Bewerbern: „Für 200 neue Beamte benötigten wir etwa viermal so viele Bewerber“, erklärt Tomac. Der Grund: Bei der Polizei ist nicht jeder willkommen. Um aufgenommen zu werden, müssen die Kandidaten ein mehrstufiges Testverfahren erfolgreich meistern. Und das schafft eben nur jeder Vierte. Die einen scheitern an den sportlichen Anforderungen (Schwimmen, Laufen, Zirkel), anderen fehlt es an Allgemeinbildung bzw. guten Deutschkenntnissen. Auch die Psyche der Kandidaten spielt eine wichtige Rolle – Rambos sind nicht gefragt. „Bewerber können aber auch wegen einer Sehschwäche oder Tätowierungen scheitern“, zählt Tomac weitere Fallstricke auf.

Bis vor Kurzem kamen „vor allem sportliche Germanisten zum Zug“, beschreibt ein Polizeivertreterin mit ironischem Unterton die Neulinge. Doch das hat sich durch die Nachwuchssorgen geändert – durch den erhöhten Bedarf schaffen es jetzt auch Bewerber in die Polizeischule, die vor einigen Jahren durchgefallen wären. „Das hat aber auch Vorteile“, sagt Tomac: „Wir bekommen jetzt nicht nur gute Schüler, sondern auch Leute mit Berufs- und Lebenserfahrung.“ Um die Klassenzimmer der Polizeischule zu füllen, werden auch bereits abgewiesene Bewerber kontaktiert. „Aber nur wenn sich die Aufnahmekriterien wie etwa bei Sehschwäche geändert haben“, sagt Tomac.

Wer in der Polizeischule aufgenommen wird, hat es aber noch nicht geschafft: So musste ein türkischstämmiger Polizist in spe die Uniform wieder ausziehen, weil er keine Befehle von Frauen akzeptieren wollte. (tom)