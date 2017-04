Innsbruck – Fehlende Gehsteige zur Bushaltestelle, fehlende Rad- und Fußwege von der Siedlung in den Ort: Viele Mankos im täglichen Straßenverkehr treffen Kinder und Jugendliche. Doch wie sind die Jugendlichen in Tirol unterwegs? Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat hier schon einige Daten gesammelt. Das wichtigste Transportmittel sind erwartungsgemäß mit 37 Prozent die Öffis (Österreich-Schnitt: 41 Prozent). Zufußgehen nimmt bei den Tiroler Jugendlichen 26 Prozent ein. Damit sind sie aktiver als der Rest Österreichs.

Interessant ist, dass die Tiroler trotz der ländlichen Gebiete das Elterntaxi (14 Prozent) weniger als etwa Vorarlberger in Anspruch nehmen (19 Prozent). Allerdings kommt das Moped (10 Prozent) bei uns häufiger zum Einsatz als das Fahrrad (9 Prozent). In Vorarlberg dagegen punktet das Fahrrad (15 Prozent) als Transportmittel. In Sachen Radwege gibt es jetzt im Land zahlreiche Projekte. So sollen vor allem im östlichen und westlichen Mittelgebirge Radwege bis hinunter nach Völs und Innsbruck errichtet werden. Zudem baut das Land vor allem in den Neuen Mittelschulen Radfahrkurse aus.

Fazit: Tirols Jugend ist „umweltfreundlich mobil“, erklärt Christian Gratzer vom VCÖ. „Dieses Verhalten werden die meisten auch ins Erwachsenenalter mitnehmen.“ Autos haben vielfach als Statussymbol ausgedient, Carsharing und Leihräder finden Anklang. Der wichtigste Punkt ist aber, dass die Jugendlichen selbstverständlicher dem Zweck entsprechend verschiedene Verkehrsmittel nutzen. (strosa)