Ötztal – Unschöne Szenen spielten sich in der Nacht auf Samstag auf dem Parkplatz des Freizeitparks Area47 im Ötztal ab. Gegen 4.40 Uhr war es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen Tirolern und drei Deutschen gekommen. Im Zuge des Streits warf ein Deutscher eine Bierflasche in Richtung der Gruppe. Diese traf einen 21-Jährigen am Kopf, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Danach flüchteten die Verdächtigen in Richtung Ötztaler Bundesstraße. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ötz (Tel. 059133/7106) sowie jede andere Dienststelle entgegen. (TT.com)