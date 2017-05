Herr Christandl, 2016 hat der Verein „Mannsbilder" sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Seit Kurzem gibt es auch in Lienz eine Männer-Beratungsstelle. Welche Probleme haben Männer ?

Martin Christandl: 40 Prozent unserer Klienten kommen wegen Gewalt. Die Hälfte davon hat Probleme mit Gewalt unter Männern, wegen Schlägereien. Sie wollen präventiv etwas machen und suchen uns oft freiwillig auf, weil sie aussteigen wollen, bevor es Schwierigkeiten mit der Polizei gibt.

Der anderen Hälfte fällt es oft nicht so leicht, darüber zu reden. Das sind jene, die ihre Partnerin bedrohen oder schlagen. Sie haben Druck, weil sie entweder die Beziehung nicht verlieren wollen oder weil bereits eine Wegweisung besteht. Wir würden diese Männer am liebsten gleich am Anfang der Wegweisung auffangen. Es wäre wichtig, dass sie rasch eine Beratung bekommen. Doch für diese Gefährder ist in Tirol nichts installiert.

Die restlichen Klienten kommen wegen Partnerschafts- oder allgemeinen Lebensproblemen, drei Prozent zur Rechtsberatung.

Haben Männer in Landeck, Wörgl oder Lienz andere Probleme als in Innsbruck?

Christandl: In Innsbruck und Innsbruck-Land ist der Bedarf viel höher, hier könnten wir doppelt so viel beraten. Es fehlt aber das Geld. In den anderen Stellen kommen wir ganz gut hinterher. In Wörgl beträgt die Wartezeit aber auch zwei, drei Wochen. In der Stadt merkt man die sozialen Probleme noch mehr als auf dem Land. Arbeitslosigkeit und soziale Not waren vor zwanzig Jahren noch kein Thema. In Tirol sind 130.000 Menschen armutsgefährdet. Das schafft Unsicherheit. Es gibt nicht nur sozial schwache Frauen, sondern auch Männer, die arbeitslos sind und keine Frau finden.

Was macht das mit den Männern?

Christandl: Sie fühlen sich benachteiligt und sind anfällig für ein traditionelles Männer- und Familienbild mit patriarchalen Ideen. US-Präsident Trump ist ein Paradebeispiel. Dabei wird verschleiert, dass die Sozialpolitik nicht greift. Sie favorisiert, dass die Reichen gut dastehen. Und dann kommen manche auf die Schnapsidee, dass Männer wieder die Macht übernehmen müssen. Dabei ist es eine bewusste politische Entscheidung, die Wirtschaft mehr für Gleichstellung in die Pflicht zu nehmen. Traurig, dass Österreich nicht den Mut dazu hat. Männer schrecken deshalb auch immer öfter vor Familiengründung zurück.

Wie ist das zu verstehen?

Christandl: 40 Prozent der gut ausgebildeten jungen Männer verweigern die Familiengründung. Sie wollen wie die Frau nicht auf Karriere verzichten und sie haben Angst, als Väter zu scheitern, weil sie zu wenig Zeit für Kinder haben. Bei den „Mannsbildern" sehen wir es auch als unsere Aufgabe, diese Männer zur Vaterschaft zu ermutigen.

Mannsbilder Tirol Martin Christandl ist Leiter der Männerberatung „Mannsbilder" — eine Beratungsstelle für Buben und Männer ab 12 Jahren — und stv. Obmann des 2016 gegründeten Dachverbands Männerarbeit Österreich. Die Mitarbeiter von „Mannsbilder" haben 2016 insgesamt 473 Klienten in den Beratungsstellen und 508 telefonisch betreut. Die meisten Männer (82?%) suchten selbst Hilfe bei den „Mannsbildern", 18?% hatten die gerichtliche Auflage dazu. Die „Mannsbilder" organisieren u.?a. den „Boys Day", an dem Buben die Gelegenheit haben, „männer­untypische" Berufe kennen zu lernen, sie werden von Schulen zur Hilfe geholt und bieten Gewalttätern Empathietraining an. Kontakt: www.mannsbilder.at. Telefon: 0512/576644 (Innsbruck).

Eine Studie an der Innsbrucker Klinik ergab, dass jeder vierte Patient von häuslicher Gewalt betroffen ist. Überrascht?

Christandl: Wir haben ein Mords-Gewaltproblem in Tirol. Immer wenn die soziale Ungerechtigkeit zunimmt, nimmt auch Gewalt zu, und zwar in allen Schichten. In den 80er- und 90er-Jahren war es besser als heute. Überrascht hat mich der Gleichstellungsbericht des Landes: 90 Prozent der Gewalttäter sind Männer, 70 Prozent der Opfer sind Männer. Wo sind die Frauen? Das zeigt, dass die Dunkelziffer bei Gewalt gegen Frauen hoch ist. Gleichzeitig sind die Opfer von sexualisierten Übergriffen zu 80 Prozent Frauen.

Haben Männer, die mit traditionellem Familienbild aufgewachsen sind, ein Problem mit starken Frauen?

Christandl: Nein. Es sind die Jugendlichen, bei denen es um die Wertschätzung der Frau schon besser gestanden ist. Das Auflösen des Sozialstaates und der Aufwind der rechtspopulistischen Politik führt zur Abwertung der Frauen. Durch neue (sexuelle) Errungenschaften und Freiheiten müssen Jugendliche auch wieder Orientierung und eigene Werte innerhalb der gesellschaftlichen Normen finden. Tragisch ist die Mittäterschaft der Frau, wenn sie ihre Söhne zu kleinen Prinzen erzieht. Vor zwanzig Jahren haben Kinder ihre Eltern auch noch nicht gehauen. Die Gesellschaft muss mehr machen für eine Kultur der Feinfühligkeit.

Wie können Männer ihre Rolle finden?

Christandl: Wir nennen uns „Mannsbilder", weil wir Vielfalt und nicht Einheit wollen. Die Ansprüche der Frauen sind widersprüchlicher geworden. Sie wollen den starken und den sanften Mann. Ich sage den Männern immer, dass sie die Vorwürfe der Frau als Wunsch auffassen sollen. Frauen können heute alles machen, genauso sollen Männer innerhalb der Spielregeln alles tun, was ihnen Freude bereitet. Es ist eine Chance für sie, für sich einzustehen, ihr eigenes Mannsein zu finden und zu leben, sich zu engagieren und sich der Aufgabe zu stellen, Kinder großzuziehen.

Das Interview führte Theresa Mair