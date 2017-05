Innsbruck – Wegen versuchten Mordes an einer Prostituierten wurde am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck ein 50-Jähriger zu 15 Jahren Haft verurteilt. Außerdem wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Mann soll laut Anklage als Freier einer Prostituierten ein Messer an den Hals gehalten, sie mit dem Umbringen bedroht und geschlagen haben. Er bekannte sich vor dem Geschworenengericht nicht schuldig.

Mit Messer bedroht

Im Juni 2016 soll der Mann die Prostituierte an ihrem Standplatz bei der Grassmayr-Kreuzung in Innsbruck angesprochen und mit ihr ins Geschäft gekommen sein. Beide fuhren anschließend gemeinsam auf einen Parkplatz einige Kilometer westlich von Innsbruck. Nachdem der Mann die Frau wieder zurückgebracht hatte, soll er wenig später nochmals zum Standplatz gekommen sein. Dabei nahm er die Prostituierte ein weiteres Mal auf und fuhr mit ihr zum selben Ort.

Dort habe er sie mit einem Messer bedroht und ihr gesagt, dass er sie umbringen würde, erzählte die als Zeugin geladene Prostituierte. „Er hat mehrmals versucht in meine Richtung zu stechen, ich konnte ihn aber noch davon abhalten“, so die Frau. Ihr sei es dann gelungen den Freier wegzuschubsen, woraufhin er ihr einen Faustschlag ins Gesicht versetzt habe. „Dann bin ich weggelaufen und habe mich im angrenzenden Wald im Gebüsch versteckt und gewartet bis er weg war“, sagte die Zeugin.

Bereits im Mai 2013 soll er auf eine damals 25-jährige Prostituierte losgegangen sein. Er sei mit der Frau nach Seefeld gefahren und habe sie auf einem abgelegenen Waldweg angegriffen, geschlagen und gewürgt, so die Anklage.

Laut Psychiaterin zurechnungsfähig

Der Prozess startete am Mittwoch und wurde am Donnerstag mit dem Gutachten der Psychiaterin Adelheid Kastner fortgesetzt. Diese stellte bei dem Angeklagten zwar eine Persönlichkeitsstörung fest - befand ihn aber dennoch für schuldzurechnungsfähig und zudem „wiederholungsgefährdet“.

In den Gesprächen mit dem Angeklagten konnte laut Kastner keine höhergradige Krankheit oder seelische Störung festgestellt werden, die zur Aufhebung der Schuldzurechnungsfähigkeit aus psychiatrischer Sicht hätte führen können. Auch eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung aufgrund einer Substanzbeeinträchtigung schloss Kastner aus. Sie diagnostizierte dem Beschuldigten eine „kombinierte Persönlichkeitsstörung mit unreifen, leicht kränkbaren und haltlosen Zügen“ und stellt eine negative Prognose für weitere, ähnliche Handlungen mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen.

Bereits in der Vergangenheit habe sich der Angeklagte, der in vielen Bereichen seines Lebens rigide Verhaltensmuster aufzeige, eindeutig auf Prostituierte als Zielgruppe zur Befriedigung einer Gemengelage an Bedürfnissen konzentriert, seien diese nun finanzieller bzw. sexueller Natur gewesen, oder um eine „Kränkung zu neutralisieren.“ Ein konkretes Motiv konnte Kastner nicht ausmachen - sie sah vielmehr eine Kombination eben dieser Bedürfnisse als Motivation für die Handlungen. Ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit - in Italien und in der Schweiz - machten es aus psychiatrischer Sicht sehr logisch und nicht unwahrscheinlich, dass der Angeklagte dieses Muster fortsetzen könnte.

Fingerabdruck und DNA-Spur

Der Staatsanwalt betonte in seinem Schlussplädoyer, dass die Zeuginnen den Angeklagten eindeutig als den Angreifer identifiziert hätten. Außerdem gebe es einen Fingerabdruck und eine DNA-Spur, die ohne Zweifel auf den Beschuldigten hinwiesen, sagte der öffentliche Ankläger. Die Verteidigerin verwies hingegen auf Widersprüche in den Zeugenaussagen und meinte, dass nichts dafür spreche, dass ihr Mandant die Absicht oder auch nur den bedingten Vorsatz gehabt habe, die Frauen umzubringen. (TT.com, fell)