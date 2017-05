Von Reinhard Fellner

Innsbruck — Dunkle Stunden im Leben von zwei Prostituierten waren gestern Thema vor dem Schwurgericht. Beide — eine Bulgarin und eine Ungarin — waren 2013 und 2016 unabhängig voneinander von einem Freier auf das Schwerste attackiert worden. Die Taten ähneln sich und führten nach der Ergreifung eines 50-jährigen Italieners im Dezember aufgrund von dessen Fingerabdrücken zusammen. Beim wegen Mordversuchs, gefährlicher Drohung und Körperverletzung Angeklagten handelt es sich um einen Mann mit dunkler Vergangenheit. So verbrachte er bereits vier Jahre im Gefängnis — unter anderem wegen Gewalttätigkeiten gegen Prostituierte in Italien.

Der Kellner, der sich selbst als sexsüchtig bezeichnet, hatte bislang regen Kontakt zum horizontalen Gewerbe. Zweimal wöchentlich hatte er Dienste der Damen in Anspruch genommen. Dass er 2013 die Bulgarin jedoch bei einer Ausweiche nahe Seefeld ohne jeden Grund verletzt und mit dem Tod bedroht hatte sowie auf die Ungarin bei Zirl mit einem Messer einzustechen versucht hatte, leugnete der Wahltiroler jedoch vor den Geschworenen standhaft.

Widersprüchliche Aussagen



So wollte er Erstere nur für Liebesdienste getroffen haben. Fingerabdrücke, die im Blut am Handy der Frau sichergestellt worden waren, begründete er mit dem einstigen Aufheben des Handys vom Fahrzeugboden. Ja, und die Ungarin habe er im Dezember in einer Nacht gleich zweimal getroffen. Beim zweiten Mal sei es zu Unstimmigkeiten und beim Ausschütteln einer Decke wohl zu einem Nasenbeinbruch gekommen.

Trotzdem wollte es Schwurgerichtsvorsitzendem Günther Böhler nicht sehr logisch vorkommen, dass der Mann nach dem Sexualakt ohne sonstige Gründe davongebraust war und die Innsbrucker Prostituierte mitten in der Nacht auf der Straße bei Zirl einfach zurückgelassen hatte. Die Frau schilderte hingegen als Zeugin recht lebhaft einen Abwehrkampf auf Leben und Tod. Verteidigerin Annamaria Rudel fand dabei hinterfragenswert, dass dies scheinbar ohne Schnittverletzungen abging. Heute äußert sich Psychiaterin Heidi Kastner zur Psyche des Mannes. Danach folgt das Urteil der Geschworenen.