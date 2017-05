Innsbruck – In den letzten Jahren kam es vor allem in der Landeshauptstadt Innsbruck immer wieder zu Übergriffen auf Prostituierte. Alle Fälle konnten von der Polizei aufgeklärt werden. Nur zwei Übergriffe blieben länger im Dunkeln, sie spielten sich beide in der Nähe von Straßen ab, die Richtung Seefeld führen.

Der erste Vorfall datierte schon von Mai 2013. Damals war eine Prostituierte mit einem Freier Richtung Seefeld gefahren und in einem Waldstück dann gewürgt und geschlagen worden. Sogar vom Versuch des Überfahrens war die Rede. Letzten Juni wurde eine Sexarbeiterin auf einem Zirler Radweg nicht nur mit Faustschlägen traktiert. Der Täter hatte zudem mehrfach versucht, auf ihren Oberkörper einzustechen. So jedenfalls die Anklage der Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen einen in Tirol wohnhaften 50-jährigen Italiener. Nach allen Ermittlungsergebnissen und DNA-Übereinstimmungen wird dem Freier nun nicht rechtskräftig versuchter Mord, gefährliche Drohung und Körperverletzung vorgeworfen. Der Prozess findet heute statt, mit einem Urteil wird in den späten Abendstunden gerechnet.

Frau gelang die Flucht

Staatsanwalt Hansjörg Mayr auf Anfrage der TT: „Dem Mann wird vorgeworfen, dass er letzten Juni eine Prostituierte durch Faustschläge und mehrfache Versuche, mit einem Messer auf ihren Oberkörper einzustechen, töten wollte. Der Frau ist es gelungen, die Messerstiche abzuwehren und zu flüchten. Sie erlitt allerdings einen Nasenbeinbruch.“

Staatsanwalt Mayr zum Fall von 2013: „Nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere aufgrund von Hinweisen anderer Prostituierter auf ein ihnen verdächtig erschienenes Auto, gelang es der Polizei, den Angeklagten auszuforschen. Die Auswertung von Fingerabdrücken erbrachte eine Übereinstimmung mit Spuren der ungeklärten Gewalttat von 2013. Hierzu nimmt die Staatsanwaltschaft übrigens im Zweifel an, dass der Täter die Frau mit seinem Auto nicht überfahren wollte.“

Der Angeklagte leugnet zu 2013 jeden Vorwurf. 2016 will er die Frau nur mitgenommen, jedoch keine Gewalt ausgeübt haben – es gilt die Unschuldsvermutung. Zumal es bei Schuldspruch neben lebenslanger Haft auch zur Anstaltseinweisung kommen könnte. Mayr: „Ein psychiatrisches Gutachten attestiert Gefährlichkeit aufgrund einer Persönlichkeitsstörung.“ (fell)