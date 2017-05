Von Matthias Reichle

Fließ – Nach der Winterpause startete das archäologische Museum Fließ in dieser Woche in die Sommersaison. Heuer mit einem besonderen Highlight: Nach 15 Jahren kehrt ein eisenzeitlicher Helm in die Gemeinde zurück. Der Wenner Hobbyarchäologe Franz Neururer hatte das Stück 2002 in der Nähe des Brandopferplatzes am Pillersattel entdeckt. Bislang wurde es in einem Depot der Universität Innsbruck aufbewahrt, restauriert und wissenschaftlich untersucht – nun kann man die kriegerische Kopfbedeckung erstmals öffentlich bewundern.

„Es ist ein keltisch-rätischer Helm“, präzisiert Museums­obmann Walter Stefan. Er hat vermutlich einem Krieger gehört und stammt aus dem zweiten bis dritten Jahrhundert vor Christus – der Jüngeren Eisenzeit. Optisch passt der Helm zum Schildbuckel und einem Schwert, die ebenfalls im Museum ausgestellt werden. Über den Neuzugang freut sich auch Museumsbetreuerin Resi Mark. „Er ist etwas Besonderes. Es gibt nicht viele Helme aus dieser Zeit.“

In der Dauerausstellung in Fließ wird außerdem der älteste Helm Europas gezeigt – er stammt aus der Bronzezeit und ist vermutlich 3400 Jahre alt.

Nach wie vor ist die wissenschaftliche Aufarbeitung der zahlreichen archäologischen Funde der Gemeinde nicht abgeschlossen, betont der Museumsobmann. Im Winter nahm sich eine Wissenschafterin erneut der zahlreichen Votivschilde an. Einen besonderen Schwerpunkt widmet das Museum heuer den Ausgrabungen am Silberplan. Im Fließer Ortsteil wurden über vier Jahre bronzezeitliche Siedlungsspuren freigelegt. Nun ist eine große wissenschaftliche Publikation in Vorbereitung – und auch im Museum selbst will man die Erkenntnisse der Untersuchungen präsentieren. Dazu plant man derzeit ein Interreg-Kleinprojekt gemeinsam mit der Südtiroler Gemeinde Latsch, um den Besuchern eine Vorstellung von den damaligen Wohnverhältnissen zu geben.

Das Archäologische Museum Fließ ist bis 31. Oktober jeden Tag außer Montag von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr geöffnet.