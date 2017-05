Innsbruck — Die Aussage des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, wonach man künftig aus Solidarität ein Kopftuch tragen werden müsse, hat weit über die Landesgrenzen hinaus hohe Wellen geschlagen.

Während Unterstützter zu beschwichtigen versuchten und darauf verwiesen, dass Van der Bellen auf die grassierende Islamophobie hinweisen wollte, hagelte es vor allem von politisch rechter Seite und den Boulevardmedien harsche Kritik. Jetzt meldet sich auch noch der selbsternannte "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier in der Kopftuch-Debatte zu Wort.

"Aus Solidarität unseren Frauen gegenüber"



Am Dienstag verfasste er einen ironischen Facebook-Post, auf dem er in einer Bauernstube zu sehen ist — auf dem Kopf trägt er ein rot-weiß-kariertes Tuch. "Aus Solidarität unseren Frauen gegenüber", habe er sich das Kopftuch aufgesetzt, nachdem für den Bundespräsidenten noch der Tag kommen würde, an dem man es aus Solidarität anderen Kulturen und Religionen gegenüber tun müsse.





Außerdem habe er, in weiser Voraussicht auf das noch kommende Alkoholverbot, aus Solidarität mit Ländern in denen der Konsum von der Religion verboten werde, "damit begonnen mein Verdauungsschnapserl nach meinem geliebten Schweinsbraten gegen ein Stamperl steirisches Kernöl zu ersetzen!"

Seinen Fans scheint die Botschaft zu gefallen. Knapp 65.000 Mal wurde der Beitrag geliked, über 20.000 Mal geteilt. Auch in den Kommentaren bekommt Gabalier viel Zuspruch, wird für seinen "Mut gegen den Strom zu schwimmen" gelobt. Ebenfalls positiv reagierten konservative und rechtspopulistische Politiker. So wurde das Posting etwa von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aufgegriffen.

Plötzlich Feminist?

Dass sich gerade der 32-jährige Musiker plötzlich für die Rechte der Frau einsetzt, verwundert. Nicht selten hatte Gabalier mit veraltet wirkenden Aussagen von sich reden gemacht. So erklärte er im Jahr 2016 in einem Interview mit der Boulevard-Zeitschrift "Gala", dass es außer Frage stehe, dass seine Frau später bei den potentiellen Kindern Zuhause bleiben werde. "Es steht einfach nicht zur Diskussion, natürlich wird sie als Mutter zu Hause bleiben", sagte er damals.

Ebenfalls für Entrüstung sorgten etwa seine Aussage, dass es auf dieser Welt nicht mehr leicht sei, "wenn man als Manderl auf ein Weiberl steht" oder seine umstrittene Position zum abgeänderten Text der Nationalhymne. (bfk)