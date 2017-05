Von Agnes Dorn

Stams – „Für das besondere Engagement zur Förderung eines innovativen und begeisternden Unterrichts in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Burschen“, wie es vom Ministerium heißt, wurde das Gymnasium Meinhardinum als eines von vier Gymnasien in ganz Tirol vom Ministerium für Bildung mit dem MINT-Gütesiegel ((Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) ausgezeichnet. „Es bestätigt unseren Weg, dass wir nicht nur am Tag der offenen Tür unsere Arbeit der Öffentlichkeit präsentieren, sondern dass nun auch externe Stellen festgestellt haben, dass wir einiges im Bereich der Naturwissenschaft leisten“, freute sich Direktor Georg Jud über die Auszeichnung.

Speziell im Zweig des Aufbaurealgymnasiums zeichnet sich die Schule durch ihr vielfältiges Angebot aus: Bei Praktika in den Fächern Biologie, Chemie und Physik können die Schüler im Laborunterricht ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen und auch die naturwissenschaftlichen Wahlpflichtfächer, wie jenes der Mathematik, das selten an Schulen angeboten wird, werden von den Schülern gerne belegt. Darüber hinaus tragen zahlreiche Veranstaltungen wie die Lange Nacht der Mathematik, die Chemieolympiade, der Kindertag für Hobbyfunker oder Schulfahrten wie die meeresbiologische Woche in Kroatien zur Beliebtheit des praxisnahen Unterrichts bei.

Fächerübergreifend wird das theoretische Wissen dazu verwendet, funktionierende Röhrenradios, Wasserraketen, Kräuterspiralen, Lautsprecherboxen oder Lego-Roboter zu bauen.

Schon seit fünfzehn Jahren ist der Informatikunterricht ab der ersten Klasse im Meinhardinum ein Pflichtfach. Und für am Medizinstudium Interessierte werden Vorbereitungskurse für den Aufnahmetest angeboten. Außerdem gehören regelmäßige Besuche der Universität Innsbruck zum Schulalltag.

Direktor Jud freute sich gemeinsam mit dem Schulerhalter Abt German Erd und den Lehrerkollegen über das Gütesiegel, das nun neben weiteren bereits erhaltenen Auszeichnungen, wie dem Sportgütesiegel in Gold, die hohe Qualität des Oberländer Gymnasiums bestätigt.