Innsbruck – Seit rund einem Jahr rumort es bei der Original Tiroler Kaiserjägermusik (OTKM) bzw. im dazugehörigen Verein. Im Vorfeld einer Moskau-Reise der Kapelle war es zwischen dem damaligen Obmann KR Josef Kantner und Kapellmeister Prof. Hannes Apfolterer zu unüberbrückbaren Differenzen und letztlich zum Bruch gekommen. Seither will keine Ruhe einkehren (die TT berichtete).

Jüngster Anlass sollen Ungereimtheiten in der OTKM-Buchführung sein, die von einem Vereinsmitglied – Erika Zingerle – in einem E-Mail an Vorstand, Ausschuss und Rechnungsprüfer des Vereins penibel aufgelistet wurden. Zingerle war von Hannes Apfolterer, seit Kantners Ausscheiden auch Obmann, mit der alleinigen Kontoführung des „Unterstützungskontos Moskau“ beauftragt worden. In ihrem E-Mail bezichtigt sie nun Apfolterer, sie zur Verbuchung von größeren Beträgen „mit einem sehr nebulosen Verwendungszweck“ aufgefordert zu haben. Jedenfalls, so Zingerle, ergebe sich durch diese Vorgangsweise „in der Moskau-Aufstellung eine schiefe Optik und in weiterer Folge eine unrichtige Mitteilung (an die, Red.) bzw. Täuschung der Vereinsmitglieder“. Als langjährige Bankangestellte sowie Betriebs- und Aufsichtsrätin könne sie jedenfalls mit der Einnahmen- und Ausgabenrechnung „Moskau“ nicht konform gehen.

Im Zusammenhang mit dieser Abrechnung fällt immer wieder auch der Name des OTKM-Kassiers. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Untreue, weil er Gelder vom Konto eines Unternehmens auf jenes der Kaiserjäger umgeleitet haben soll, um das entstandene Minus nach der Moskau-Reise abzudecken. Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft: „Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Chefbuchhalter einer Elektrofirma und gleichzeitigen Kassier der Kaiserjäger Ermittlungen wegen Verdachts der Untreue eingeleitet. Es besteht der Verdacht, dass der Buchhalter auf das Vereinskonto Zahlungen ohne Wissen und Wollen des Elektrounternehmens veranlasst hat.“

Die Vorgänge seien laut Mayr für das Unternehmen Anlass gewesen, interne Überprüfungen anzustellen. Dadurch habe sich gegen den Buchhalter „weiters der Verdacht ergeben, dass er seit 2014 immer wieder Zahlungen auf dessen Privatkonten getätigt hat. Im Verdacht steht dabei ein Betrag von ca. 200.000 Euro. Im Fall der Anweisung an die Kaiserjäger geht es um 25.000 Euro.“

In einer Stellungnahme erklärt Apfolterer, dass es sich dezidiert um „haltlose Bösartigkeiten“ handelt. Die Staatsanwaltschaft ermittle „nicht gegen die Kaiserjägermusik, sondern allenfalls gegen den früheren Kassier und seine Tätigkeit bei seinem Arbeitgeber [...]“. Zu dem Sonderkonto, auf das speziell für die Reise eingehende Sponsorenbeträge zwecks Übersichtlichkeit kanalisiert werden sollten, erklärte der Obmann: „Die Errechnung eines Überschusses oder eines Defizites, was die Moskau-Reise betrifft, ist als völlig absurd zu betrachten. Tatsächlich kann die Moskau-Reise nur Kosten verursacht haben und konnte nie einen Überschuss erzielen. [...].“ Erst Sponsoren hätten den Auftritt, der eine große Ehre und Erfolg gewesen sei, ermöglicht. Es sei rätselhaft, weshalb „ich annehmen sollte, dass es sich um ,dubioses Geld‘ handeln sollte“. Die 20.000 Euro von der Elektrofirma seien als Sponsorgeld vom Kassier angekündigt worden und nachweislich vom Konto der Firma gekommen. Es seien „keine Gelder doppelt verwendet worden“ und „kein Cent der Sponsorgelder einem irregulären Zweck [...] zugekommen“. Auch Apfolterer steht im Visier der Ermittler – wohl auch, weil er auf die Ungereimtheiten nicht reagiert haben soll, obwohl Zingerle ihn und andere Verantwortliche per E-Mail im Februar informierte. (mz, fell)