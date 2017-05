Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck, Wien – Es waren Streitigkeiten zwischen Mitarbeiterinnen. Konflikte, die letztlich auf dem Rücken derer ausgetragen wurden, die eigentlich vom Personal gepflegt und versorgt werden sollten. Wie aus dem jüngst veröffentlichten Jahresbericht der Volksanwaltschaft hervorgeht, wurden vergangenes Jahr in einem Tiroler Altenwohnheim inkontinente Bewohnerinnen und Bewohner vom Tagdienst vor dem Zubettgehen nicht mehr gereinigt und mit frischen Windeln versorgt. Der Nachtdienst ignorierte diesen Umstand, die Pflegebedürftigen mussten die Nacht in Kot und Urin verbringen. „Das Verharren in Harn und Kot führt bei ohnehin geschwächter Altershaut zu schmerzhaften Haut­erkrankungen und Dekubitusgeschwüren“, heißt es in dem Bericht. Letztlich wurde einer Pflegekraft aufgrund dieser Vorfälle gekündigt.

Ebenfalls in Tirol stieß die zuständige Kommission 1 der Volksanwaltschaft auf eine Wohngruppe von zehn älteren behinderten bzw. psychisch kranken Männern. Sie waren mit Zustimmung ihrer Sachwalter in einem abgeschieden gelegenen Wohnhaus in extremer Hanglage ohne Barrierefreiheit untergebracht. Weder für die Haustüre noch für die kärglichen Doppelzimmer verfügten die Bewohner über Schlüssel, Mobiltelefone waren in der Einrichtung verboten und Kontakte nach außen wurden nicht gefördert. Die Betreuung durch geschultes Personal war nicht gegeben. Laut Kommission war es verschiedenen Behörden und dem Pflegschaftsgericht bekannt, dass ehemalige Psychiatriepatienten hier untergebracht waren. Der unhaltbare Zustand wurde und wird in Abstimmung mit den Sachwaltern, dem Landeskrankenhaus und der zuständigen Bezirkshauptmannschaft beseitigt, einige Bewohner konnten bereits in geeigneten Einrichtungen untergebracht werden.

In mehreren anderen Fällen registrierte die Volksanwaltschaft in Tiroler Pflegeheimen außerdem die Unterbringung von Menschen mit Behinderung. Dabei herrsche laut Kommission in Fachkreisen Einigkeit darüber, „dass Pflegeheime kein adäquater Lebensraum für jüngere Menschen mit Behinderung mit erhöhtem Pflegebedarf sind und Fehlplatzierungen durch den Ausbau gemeindenaher Unterstützungsstrukturen und persönlicher Assistenz vermieden werden müssten“.

Auch was den leichtfertigen Umgang mit so genannten medikamentösen Freiheitsbeschränkenden Maßnahmen (FbM) zur Ruhigstellung von Heimbewohnern betrifft, kritisiert die Volksanwaltschaft Tiroler Einrichtungen. Die meldepflichtigen FbM seien teilweise völlig unzureichend dokumentiert.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 28 Alten- und Pflegeheime in Tirol durch die Kommission 1 der Volksanwaltschaft geprüft.

In einer ersten Reaktion erklärt Tirols Pflegelandesrat Bernhard Tilg (ÖVP), die Fälle umfassend kontrollieren zu lassen: „Mit der Unterstützung von Fachleuten werden wir die kritisierten Sachverhalte analysieren und so rasch wie möglich Verbesserungen umsetzen. Bereits in der Vergangenheit haben wir bei Missständen in Pflegeheimen umgehend reagiert.“