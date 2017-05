Von Sabine Strobl

Innsbruck – Jetzt haben der Tiroler Skiverband und der Landesschulrat ein Projekt auf die Beine gestellt, das den Skirennsport und eine Lehre als Hotel- und Gastgewerbeassistentin bzw. -assistent verbinden soll. Die Absolventen sind für verschiedenste Organisationsaufgaben im Mikrokosmos Hotel zuständig.

Das Problem: In Tirol gibt es zwar das Sportinternat Stams mit Oberstufengymnasium und Handelsschule. Doch viele Jugendliche in anderen Schulen und in Lehrbetrieben geben den Rennsport zu Gunsten der Ausbildung auf. Es kann zu wenig Rücksicht auf das zeitintensive Training genommen werden. Und jeder weiß, die Luft an der Weltspitze wird dünn.

Das neue Pilotprojekt ist an das Modell Lehre mit Matura angelehnt. In die Vorbereitungen waren neben dem Tourismus auch Wirtschafts- und Arbeiterkammer involviert. Die Ausbildung beginnt nach Abschluss der neunten Schulstufe und umfasst mit Möglichkeit auf Matura 4,5 Jahre. Länger darf eine Lehre in Österreich nicht dauern. „Im ersten Lehrjahr ist keine Berufsschule vorgesehen“, erklärt Robert Oberacher, Geschäftsführer vom Skiverband Tirol. „Die Jugendlichen können rund 170 Tage Sport betreiben.“ Es sind fix 52 Sporttage eingeplant, 119 Tage fallen auf Freizeit und 193 Tage auf die Arbeit. Wobei ein Großteil der Sporttage in die Hauptsaison zwischen Dezember und März gebucht sind. Vom zweiten bis vierten Lehrjahr werden die Berufsschul- und Maturaschultage von den Arbeitstagen abgezwackt. Die Sport- und Freizeittage bleiben gleich. Wie Oberacher weiter erläutert, konnten für das Pilotprojekt „vier Top-Betriebe“ quer durch Tirol gewonnen werden.

Die 2000 Jugendlichen zwischen 14 und 15, die bis jetzt angeschrieben wurden, gehören Sportclubs und dem österreichischen Skiverband an. Oberacher: „Die jungen Leute, die Interesse haben, müssen nicht dem Kader angehören. Es ist nicht einfach, so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Deshalb ist derzeit kein sportliches Limit gesetzt.“ Für den Starttermin im Herbst gibt es Kapazitäten von einer Klasse, also etwa 20 Jugendlichen. Mit so vielen Interessenten rechnen die Beteiligten aber im ersten Jahr nicht. Geht die Idee auf, könnte das Modell auch auf andere Lehrberufe ausgedehnt werden.

Für den Landesschulrat ist der Pilotversuch eine Ergänzung zu Stams und auch eine willkommene Initiative, um der Lehre wieder mehr Prestige zu verleihen. Martin Bichler vom Landesschulrat: „Die Zielgruppe ist der Nachwuchs im Spitzensport. Um ihr Risiko abzufedern, sollen die Sportler eine fundierte Ausbildung erhalten. Und die Betriebe können sich im Idealfall mit einem Weltmeister schmücken.“

Vorarlberg hat laut Oberacher die Idee schon übernommen und möchte Rennsportlern eine Einzelhandelslehre anbieten. In Tirol ist demnächst eine Informationsveranstaltung geplant. Infos: www.skirennsportundlehre.tirol