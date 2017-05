Innsbruck – In dreieinhalb Wochen ist es so weit: Tirols größte Tarif-Reform im öffentlichen Personenverkehr tritt mit 1. Juni in Kraft. Für 490 Euro im Jahr können dann Vollzahler in ganz Tirol die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, für 380 Euro gibt es das kleinere Jahresticket „Region“, das für zwei benachbarte Gebiete des Zonenplans gilt. Von Politik und dem Verkehrsverbund Tirol (VVT) intensiv vorbereitet, haben sich in den vergangenen Wochen auch zahlreiche Öffi-Nutzer mit dem Thema auseinandergesetzt und sich bereits für den Umstieg auf die neuen Angebote entschieden.

Laut aktuellen Zahlen aus der VVT-Zentrale wurden bis Freitagvormittag rund 9600 Jahrestickets geordert, heute soll das 10.000ste Jahresticket ausgestellt werden. Etwa drei Viertel der bisher bestellten Jahrestickets – nämlich 7400 – entfallen auf das Jahresticket „Land“, die übrigen 2200 sind Regionstickets. Am gefragtesten beim Ticket „Region“ ist wenig überraschend die Kernzone Innsbruck in Kombination mit einem der beiden benachbarten Gebiete. Auf diese Zusammenstellungen entfallen 40 Prozent der Regionstickets. Neu hinzugekommen sind 1950 Kunden, die bisher noch gar kein Jahresticket besessen haben. Von ihnen hat sich der größte Teil (1620) für das tirolweit gültige Ticket entschieden.

Beim VVT sieht man angesichts der großen Ticket-Nachfrage dem Start der Tarif-Reform mit 1. Juni durchwegs positiv entgegen und hofft, dass durch die Neugestaltung noch mehr Tirolerinnen und Tiroler als regelmäßige Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel gewonnen werden können. In zweieinhalb bis drei Jahren, so das selbst gesteckte Ziel, will man 26.400 Jahresticket-Nutzer in der Kundenkartei haben – vergünstigte Jahrestickets nicht mitgerechnet. (np)