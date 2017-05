Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Die eigene Mutter oder den Vater zu pflegen, ist oftmals eine große Aufgabe. Manchmal eine Bürde. Doch viele wollen die Herausforderung meistern und pflegen die Angehörigen zu Hause. Das ist ab einer gewissen Pflegestufe ein Vollzeitjob. Sich einen Tag freizunehmen, geht einfach nicht.

Geht doch. Denn dafür gibt es die Tagespflege des Sozialsprengels. In Schwaz wird das Angebot sehr gut angenommen. Bis zu zwölf Personen kommen täglich von Montag bis Freitag. Es wird gespielt, gemalt, gemeinsam gegessen oder auch einfach nur entspannt. „Wir haben hier kein Fixprogramm, sondern machen individuell das, was die Person eben gerne mag“, erzählt Beatrix Schmiederer, Leiterin der Tagesbetreuung. Die Besucher können kommen und gehen, wie es ihnen zeitlich passt. Es gibt auch einen Abholdienst des Roten Kreuzes. Denn es kommen nicht nur Schwazer zur Tagesbetreuung in die Bezirkshauptstadt, sondern auch Leute aus Kolsassberg, Weer, Fiecht oder Vomp. „All jene, die Interesse haben, sich das einmal anzusehen, können auf einen Schnuppertag vorbeikommen“, sagt Schmiederer. Oftmals sei es für die Besucher die kleinere Hürde, vorbeizukommen, als für die Familienmitglieder, die sie pflegen. „Es ist eine enorme Entlastung für sie. Aber auch für die zu Pflegenden ist es hier wie in einer Oase, wo sie sich entspannen können“, sagt Schmiederer.

Ein Kolsassberger kommt beispielsweise gerne vorbei, um einfach nur in seinem gemütlichen Sessel Platz zu nehmen und die Ruhe zu genießen. „Andere spielen gerne ‚Mensch ärgere dich nicht‘ oder Skipo. Manche haben schon eine Watter-Runde gegründet. Das ist hier wie in einer Familie. Jeder kennt jeden“, berichtet Schmiederer. Die Einsamkeit sei so für einige Stunden oder einen ganzen Tag einfach vergessen. Nach einer Eingewöhnungsphase kommen laut der Betreuerin die meisten nicht nur einen Tag in die gemütliche Wohnstube des Sozialsprengels, sondern gerne vier- bis fünfmal pro Woche.

„Das Wichtigste ist: Wir haben Zeit“, erklärt Schmiederer. Zeit zum Spazierengehen, zum Einfach-nur-da-Sein, In-den-Arm-genommen-Werden, um sich hundertmal am Tag dasselbe anzuhören oder auch, um einkaufen zu gehen. „Viele Frauen lieben es heiß, in den Dorfladen, der ja im selben Gebäude ist, einkaufen zu gehen. Auch, wenn sie nur eine Butter brauchen“, sagt Schmiederer. Zudem kommt eine Frisörin ins Haus, es gibt die Möglichkeit zur Fußpflege oder zum Pflegebad. Auch die einzelnen Mahlzeiten und Jausen seien ein wichtiger Programmpunkt.

Die jüngste Besucherin ist 53 Jahre. Die älteste 93. „Altersmäßig ist das komplett offen. Wir haben viele Menschen mit Demenz hier, aber auch welche, die einen Schlaganfall hatten oder psychisch Kranke“, sagt Schmiederer. Als Mitarbeiter der Tagesbetreuung müsse man sehr flexibel agieren. So mancher Besucher habe oftmals den Drang, einfach zu gehen, vergesse dann aber, wo er überhaupt ist. „Wir sind immer zu dritt hier und können sofort reagieren und einfach mitgehen, wenn jemand den Drang hat, sich zu bewegen“, schildert Schmiederer.

Demenz sei eine große Herausforderung. „Es gibt Tage, an denen diese Menschen oft sehr verletzend sind oder aggressiv werden“, sagt sie. Doch man sei dafür geschult, die Mitarbeiter müssen aber auch viel Geduld und Empathie mitbringen. Das Personal bildet sich regelmäßig fort. „Man muss diesen Job einfach gerne machen“, sagt Schmiederer.