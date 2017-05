Von Catharina Oblasser

Kals a. Gr. – Die Kalser Glocknerstraße ist eine beliebte Ausflugsstraße, die vom Ortszentrum über sieben Kilometer bis zum Lucknerhaus führt. Von dort bietet sich ein prächtiger Blick auf den höchsten Berg Österreichs, den Großglockner. An schönen Tagen passieren etwa 250 Pkw und zwei bis drei Busse die Mautstraße.

Die „Väter“ der Glocknerstraße, das sind rund 25 Kalser, die sich 1972 zur „Straßeninteressentschaft Burg-Lucknerhaus-Glor“ zusammenfanden und mit der Planung begannen. 1976 konnte mit dem Bau gestartet werden, 1980 wurde die Straße eröffnet, erinnert sich Lucknerwirt Johann Oberlohr. Er ist seit 22 Jahren Obmann der Interessentschaft. Von Ende Mai bis Anfang Oktober saß tagsüber stets ein Mautner im kleinen Häuschen, um den Obolus der Straßenbenützer zu kassieren.

All das gehört nun der Vergangenheit an. Die Interessentschaft löst sich nach 45 Jahren auf. Grund ist ein neues Projekt namens „Glocknerwinkel“, das die Gemeinde Kals gemeinsam mit dem Nationalpark Hohe Tauern durchführt. Es soll im heurigen Juli fertig sein. Beim Lucknerhaus, also am Ende der Glocknerstraße, entstehen eine Nationalpark-Infostation, eine Aussichtsterrasse, Sanitäreinrichtungen und neue Parkplätze. Auch zwei Tankstellen für Elektroautos werden installiert. Kostenpunkt: 1,4 Millionen Euro.

„Ein solches Projekt ist für uns als Interessentschaft nicht machbar“, erklärt Obmann Oberlohr. Das weiß auch die Kalser Bürgermeisterin Erika Rogl. „Das finanzielle Risiko wäre einfach zu groß. Deshalb übernimmt eine GmbH das Projekt Glocknerwinkel und auch die Straße.“ Es handelt sich um die „Kals am Großglockner Kommunal GmbH“, die aus der ehemaligen Kalser Liftgesellschaft hervorging. Geschäftsführer ist Kaspar Unterberger. „Die GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Gemeinde. Das Projekt Glocknerwinkel am Ende der Straße ist das erste Vorhaben für unsere GmbH“, erklärt Unterberger. Weitere sollen folgen.

Mit dem neuen Straßenerhalter ändert sich auch die Mauteinhebung. Statt eines Mautners wird nun ein Automat dafür sorgen. Gezahlt wird ab Anfang Juni sommers wie winters rund um die Uhr. Die Maut ist gestaffelt und liegt zwischen vier Euro (für drei Stunden) und 20 Euro (für einen Monat). Damit sind die Straßenbenützung und das Parken beim Lucknerhaus abgegolten.

Das neue Mautsystem funktioniert wie bei einem Parkhaus: Beim Hinauffahren zieht man ein Ticket, beim Hinunterfahren wird je nach verbrachten Stunden gezahlt.