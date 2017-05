Innsbruck – Es wird frostig in Österreich – noch vor den „Eisheiligen“ (12. bis 15. Mai) dürfte sich die Quecksilbersäule der heimischen Thermometer in den Sinkflug bewegen – allerdings nur sehr kurz. „Pankrazi, Servazi, Bonifazi sind drei frostige Bazi. Und zum Schluss fehlt nie die kalte Sophie“ lautet einer der Sprüche, der die frostigen Tage im Mai umschreibt. Und auch heuer rechnen Meteorologen mit Minusgraden bis in die Tiefen Lagen des Landes. Allerdings verfrüht. Die eigentlichen „Eisheiligen“ dürften heuer recht mild ausfallen. Tirol dürfte heuer jedenfalls glimpflich davonkommen, was die Minusgrade betrifft.

„Xander“ bringt Wind und Schauer

Schon in der Nacht auf Dienstag hat Tief „Xander“ einen Schwall polarer Kaltluft in die Alpen befördert. Die Folge: Die Temperaturen gingen markant zurück und auch die Schneefallgrenze sank von 1200 auf 700 Meter. Der gesamte Dienstag ist verhältnismäßig frisch. Vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel sowie die nördliche Obersteiermark ist mit Schauern zu rechnen. Die Schneefallgrenze pendelt laut Meteorologen der UBIMET tagsüber zwischen 1000 und 1500 Meter. Mit maximal sieben bis 17 Grad bleibt es frisch.

Frostig kann es dann erst in der Nacht auf Mittwoch werden, wenn die Wolken weniger werden und der Wind allmählich nachlässt. In vielen Tälern besteht Frostgefahr. Die Tiefstwerte liegen hier meist zwischen -3 und +3 Grad. Am Donnerstag – dem eigentlichen Beginn der „Eisheiligen“ – wird es dann schon wieder deutlich wärmer und laut UBIMET definitiv nicht frostig. Die Experten rechnen mit sehr wechselhaftem, aber ausgesprochen warmem Maiwetter. Am Nachmittag ist in Tirol mit frühsommerlichen Temperaturen über 20 Grad zu rechnen.

In der zweiten Wochenhälfte bleibt es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Tirol relativ mild, mit Höchstwerten um 22 Grad. Allerdings zeichnet sich ab Freitag eine wechselhafte Mischung aus Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern ab.

Durchschnittlich einmal Bodenfrost im Mai pro Jahr

Generell sind Minusgrade im Mai nichts Besonderes: „In den letzten 20 Jahren gab es zum Beispiel in Innsbruck und St. Pölten durchschnittlich jedes Jahr ein Mal Bodenfrost im Mai. In Klagenfurt kommt eine Frostnacht im Mai durchschnittlich alle ein bis zwei Jahre vor, in Wien alle zwei bis drei Jahre, in Salzburg, Bregenz und Eisenstadt alle vier bis sechs Jahre und in Graz alle zehn Jahre. In Linz wurde in den letzten 20 Jahren kein einziges Mal im Mai Bodenfrost gemessen“, schreibt Alexander Orlik von ZAMG in einer Aussendung. Je höher ein Ort liegt, desto häufiger sei Bodenfrost auch noch im Mai zu beobachten. So kommen Frostnächte beispielsweise in Achenkirch auf 904 Metern Seehöhe sechs Mal im Jahr vor.

Keine besondere Häufung

Eine besondere Häufung von Minusgraden rund um den Termin der Eisheiligen sei jedoch nicht zu beobachten. „Sie sind in den ersten zehn Maitagen am wahrscheinlichsten“, sagt Orlik, „es gibt aber in der zweiten Maihälfte eine Häufung von Kaltlufteinbrüchen, die zumindest einstellige Temperaturen und Schnee bis ins Mittelgebirge bringen.“

Betrachtet man den Verlauf der mittleren Tagestemperatur im Mai, basierend auf den Daten der vergangenen 50 Jahre, dann erkenne man einen sehr markanten Temperatureinbruch zwischen 20. und 25. Mai, rund zehn Tage nach den Eisheiligen. Dieser Unterschied könnte laut Orlik die Folge einer historischen Besonderheit sein: Im 16. Jahrhundert wurden im Rahmen der Gregorianischen Kalenderreform zehn Tage ausgelassen, wodurch sich möglicherweise die Eisheiligen im Kalender um etwa zehn Tage von ihrem meteorologischen Eintreffen entfernt haben.“ (TT.com)