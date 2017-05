Innsbruck – Die Hintergründe für die lebensgefährliche Abseilaktion eines Deutschen in der Innsbrucker Innenstadt sind weiterhin nicht restlos geklärt. „Wir konnten den Mann aufgrund seines Gesundheitszustandes noch immer nicht befragen“, sagt Ernst Kranebitter von der Innsbrucker Kripo. Der 41-Jährige befindet sich einen Monat nach dem Absturz noch immer in der Innsbrucker Klinik.

Es war am Vormittag des 11. April, als ein Gast des Hotels Europa auf einem Vordach im Innenhof einen lebensgefährlich verletzten Mann entdeckte. Wie die Ermittlungen der Kripo ergaben, handelte es sich um einen 41-jährigen Deutschen, der am Vorabend ein Zimmer im Hotel gebucht hatte. Dort verbrachte er auch die Nacht zum 11. April. Gegen zehn Uhr verknüpfte der Deutsche, der in Innsbruck eine Wohnung besitzt, Leintücher, Vorhänge, einen Bademantelgürtel und ein Ladekabel und seilte sich damit aus seinem Hotelzimmer im vierten Stock ab. Das Ladekabel erwies sich dabei als Schwachstelle – der 41-Jährige stürzte aufs Vordach. Das Motiv für die Aktion ist noch immer unklar. Die Rechnung war’s jedenfalls nicht – der Deutsche hatte das Hotelzimmer schon am Vorabend bezahlt. (tom)