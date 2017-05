Von Peter Nindler

Innsbruck – Angela Merkel ist die neue Maria Theresia. Das Meinungs- und Debattenmagazin The European wagte im Vorjahr diesen Vergleich. Hält er der Realität stand? Was haben die am heutigen Tag vor 300 Jahren geborene Tochter von Karl VI. und die seit 2005 regierende deutsche Bundeskanzlerin gemeinsam? Die Innsbrucker Historikerin Brigitte Mazohl sieht Gemeinsamkeiten, aber auch große Unterschiede zwischen den beiden Frauen. Aus den Gegensätzen erklärt sich gleichermaßen der Charakter „einer der bedeutendsten Herrscherpersönlichkeiten des Hauses Habsburg“ (Brigitte Mazohl). „Ihre Macht, der Pragmatismus, die Flexibilität in Entscheidungen oder der Realitätssinn, was machbar ist und was nicht, zeichnete Maria Theresia aus. Eigenschaften, die auf Angela Merkel ebenfalls zutreffen“, zieht Brigitte Mazohl Parallelen. Doch gleichzeitig prallen die demokratische Legitimität und das von Maria Theresia verinnerlichte Gottesgnadentum aufeinander. Trotz ihrer historischen Leistungen mit umfassenden Reformen war sie in einem Europa, in dem der Geist der Aufklärung an den Herrscherhäusern nagte, eine konsequente Verfechterin eines egalitären Menschenbildes mit einer klar gegliederten Gesellschaft von oben und unten. „Außerdem hat Maria Theresia das Wort Gottes über jenes der menschlichen Vernunft gestellt“, zeichnet Mazohl ein Bild einer Kaiserin, in dem die Ungleichheit rechtlich abgesichert bleibt. Wiewohl mit der Reform und der Verstaatlichung des Strafrechts, dass nicht mehr der Grundherr der Richter ist, die Gleichheit vor dem Gesetz auf den Weg gebracht wurde. Mazohl schlägt hier eine Brücke zur Gegenwart. Sie weist darauf hin, „dass der Weg zur Gleichheit in Österreich über das Privatrecht ging und es deshalb auch so lange keine öffentliche Verfassung gegeben hat“. Der heutige Föderalismus, also die Macht der Länder, beruhe auf dieser Tradition der so lange wirksamen Länderrechte. Konnte eine im ständischen Denken verhaftete Monarchin im heutigen Sinne modern sein? Der Erklärungsversuch spannt einen Bogen von den staatlichen Neuerungen bis zu den historischen Entwicklungen. Für Mazohl hat die 1717 geborene Herrscherin mit ihrer Staatsreform überhaupt erst die Grundlage für einen gesamt- österreichischen Staat geschaffen. „Die unterschiedlichen Herr- schaftsterritorien wurden zu einem, wie es damals hieß, ,Totum‘ (Ganzem), zusammengefügt.“ In den Grundstrukturen sei ein bis heute wirksames, flächendeckendes Netz einer staatlichen Verwaltung von den Kreisen über die Gubernien bis zur Wiener Zentralverwaltung errichtet worden. „Die Begründung der Habsburgermonarchie als modernen Staat und damit auch des heutigen Österreich geht darauf zurück“, erklärt die Historikerin. Die allgemeine Schulpflicht, die Neuordnung der Universitäten und der Medizin oder der Theresianische Kataster – die Vermessung von Grund und Boden – ergänzen die von der Kaiserin vorangetriebene Umgestaltung der Monarchie. Im Zusammenhang mit der Anlegung der Kataster erwähnt Mazohl den Atlas Tyrolensis mit den Vorarbeiten von Joseph von Sperges und dessen Schüler Peter Anich. Die Tirol-Karte zählt heute noch zu den bedeutendsten kartographischen Leistungen des späten 18. Jahrhunderts. Aus den Katastern lässt sich für Mazohl das Nützlichkeitsdenken von Maria Theresias Politik ableiten. „Die systematische Katastrierung von Grund und Boden diente der effizienteren Steuereinhebung. Damit war auch die Besteuerung von Adel und Klerus möglich, was ähnliche Entwicklungen wie in Frankreich mit der Revolution verhindert hat.“ So gesehen bewertet Mazohl das Nutzenbrindgende als modern für die damalige Zeit, weil es für eine gute Regierung steht. „Allgemeines Wohl, natürlich aus Nützlichkeitsdenken geboren, bedeutete mehr Geld – vor allem für ein besser ausgebildetes Heer.“ Schließlich führte Maria Theresia viele Kriege. Die Monarchin ließ sich dafür wohlweislich von einem viel beachteten „Expertenteam“ beraten: Gerard van Swieten (Medizin), Josef Sonnenfels (Recht), Friedrich Wilhelm von Haugwitz (Verwaltung, Finanz, Heerwesen) und Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg. Kaunitz bezeichnet Mazohl als einen der bedeutendsten Staatsmänner, vergleichbar mit Metternich. Im Gegensatz zu ihrem Dauerrivalen in Preußen, Friedrich II. (der „Alte Fritz“), umgab sie sich aber nicht mit Philosophen. Friedrich der Große pflegte etwa mit dem Aufklärer Voltaire eine lange Freundschaft. Maria Theresia setzte hingegen auf Kunst und Musik. So wird 1776 das Wiener Burgtheater gegründet. Ihre lange Regierungszeit von 1740 bis zu ihrem Tod 1780 und die Tatsache, dass sie eine Frau war, machten Maria Theresia zur Angela Merkel des 18. Jahrhunderts. Kaiserin war sie keine, lediglich eine angeheiratete; als Frau von Franz Stephan von Lothringen, der 1745 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt wurde, und später als Mutter von Joseph II. – Kaiser ab 1765. 15 Jahre regierte sie gemeinsam mit Joseph II., die Unterschiede im Denken und Handeln zwischen Mutter und Sohn konnten größer nicht sein. Mazohl: „Er war der eigentliche Kaiser, aber nur Graf von Falkenstein. Maria Theresia besaß hingegen die Macht über weite Teile Mitteleuropas und hatte weiter das Heft in der Hand.“ Joseph II. sei letztlich, und in seiner Zeit als Alleinherrscher von 1780 bis 1790 viel stärker, ein aufgeklärter Monarch gewesen. „Seine Herangehensweise war radikaler, seiner Kirchenreform hätte Maria Theresia niemals zugestimmt.“ In seinen letzten Lebensjahren musste der „Adel-Hasser“ Joseph viele Reformen wieder zurücknehmen. Und die private Maria Theresia? Die Hochzeit mit Franz Stephan war eine Liebesheirat. 16 Kinder gingen aus der Ehe hervor. So sehr sie in ihrer eigenen Beziehung auf das Wohlergehen geachtet hatte. Die Kinder sah die Monarchien eher als Ressource für ein kalkuliertes politisches Vermählungskarussell.