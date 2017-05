Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Nicht nur auf der aktuellen Homepage der Chirurgie an der Klinik Innsbruck wird von Burghard Breitner in höchsten Tönen geschwärmt. Obwohl Historiker seit Langem darauf hinweisen, dass Breitner – wie Personalakten belegen – NSDAP-Mitglied der ersten Stunde war, ist über seine deutschnationale Gesinnung auf der Chirurgie-Homepage nichts zu lesen. In weiten Kreisen wird Breitner sogar verehrt, nämlich als „Engel von Sibirien“, weil er im 1. Weltkrieg freiwillig Verwundete an der Front versorgt hat.

Auch eine Straße in Innsbruck gedenkt des Arztes und selbst ernannten Dichters, der zudem Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes und Rektor der Universität Innsbruck war. Das Institut für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck beleuchtet nun die Rolle des damaligen Chirurgiechefs von Neuem. Besonderes Augenmerk wird jetzt aber auf das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses gelegt, das 1940 in Österreich in Kraft getreten ist. Da­rin wurde festgelegt, dass Personen, denen eine „Erbkrankheit“ attestiert wurde oder die als schwer alkoholkrank galten, zwangssterilisiert werden konnten. „Breitner wurde als Vorstand der Chirurgie vom Reichsinnenministerium im März 1940 offiziell ermächtigt, für den Gau Tirol und Vorarlberg Zwangssterilisationen durchzuführen“, erzählt Dirk Rupnow, Leiter der Zeitgeschichte an der Uni Innsbruck. Aus einem „Briefwechsel“ geht laut Rupnow hervor, dass Breitner als Verantwortlicher über die „verwaltungstechnischen Abläufe informiert war“. Noch offen ist aber, ob Breitner selbst Operationen durchgeführt hat. Auch Zahlen oder Namen von Betroffenen gebe es noch nicht, sagt Rupnow. „Wir stehen erst am Anfang dieses Forschungsprojektes. Ergebnisse sollten aber rechtzeitig zum 350-Jahr-Jubiläum der Universität Innsbruck vorliegen, das 2019 gefeiert wird“, so Rupnow.

Weil Breitner naturgemäß nicht allein für diese Zwangsmaßnahmen verantwortlich war, könnte das Projekt zudem Aufschluss über die Rolle der Gesundheitsbehörden und „den Einfluss der Universitätsangehörigen bei den Begutachtungen für das Erbgesundheitsgericht geben. Immerhin waren derartige medizinische Gutachten von großer Bedeutung bei der Urteilsfindung, also der Entscheidung über eine Zwangssterilisierung.“ Wie sich die Vita Breitners u. a. auf der Chirurgie-Homepage nach der Forschungspräsentation liest, ist noch offen. An der Medizinischen Universität zeigt man sich jedenfalls abwartend: „Sobald ein Endbericht vorliegt, werden wir die Causa gemeinsam mit der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck unter Einbeziehung des Instituts für Zeitgeschichte diskutieren. Mir ist ein sensibler und verantwortungsbewusster Umgang mit der Zeit des Nationalsozialismus grundsätzlich äußerst wichtig und es ist mir ein Anliegen, diese Zeit breit und aufgeklärt zu diskutieren sowie nachhaltig aufzuarbeiten. Ich begrüße die professionelle Aufarbeitung durch das Institut für Zeitgeschichte“, sagt Rektorin Helga Fritsch.