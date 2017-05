Von Michaela S. Paulmichl

Bozen, Innsbruck – Im Archäologiemuseum in Bozen geben an diesem Tag die Medienvertreter einander die Türklinke in die Hand. Oder besetzen die Telefonleitung – wer nicht persönlich dabei sein kann, stellt seine Fragen per Anruf. Dabei ist es keine neue wissenschaftliche Sensation, die verkündet werden soll und die den Andrang hätte rechtfertigen können. Das Interesse an der Präsentation des neuen Buches „Ötzis Leibarzt“ über den Pathologen Eduard Egarter Vigl zeigt, wie groß die Faszination ist, die nach wie vor vom 5000 Jahre alten Eismann ausgeht, auch über 25 Jahre nach seiner Entdeckung am Similaungletscher.

„Was gibt es noch zu sagen oder zu forschen, nachdem Ötzi bis in die letzte Hautfalte, das letzte Körnchen seines Mageninhalts, seine kariösen Zähne erforscht und vermessen wurde?“, fragt der Südtiroler Autor Heinrich Schwazer. Für ihn ist die Eismumie „die Mona Lisa der Südtiroler Museen“ – wegen der „nie abreißenden Menschentraube“ vor dem Glasfenster, durch das sie besichtigt werden kann. Über mehrere Jahre führte Schwazer immer wieder Interviews mit Egarter Vigl – dem Mann, der in 20 Jahren vom Pathologen am Provinzkrankenhaus Bozen zum weltweit gefragten Mumienexperten wurde.

Aus der Notwendigkeit heraus, wegen des großen politischen Drucks, den Eismann zu konservieren und ihn als Attraktion in einem Museum in Bozen auszustellen. Weshalb gerade er damit beauftragt wurde? „Weil du von Berufs wegen am meisten mit Leichen zu tun hast“, zitiert der Mediziner den damaligen Landeskonservator, der mit dem schwierigen Auftrag, die einzigartige Gletschermumie vor dem Austrocknen zu bewahren, an ihn herantrat.

Er, der den Tod untersuchte, sollte für das Wohlergehen einer jahrtausendealten Leiche sorgen. Niemand weltweit hatte mit Feuchtmumien Erfahrung. Nach vielen Rückschlägen entstand bei einem Besuch in Gröden die Idee, die Mumie bei Temperaturen unter null mit Wasser einzusprühen. So wie es in Wintersport­orten mit Eisskulpturen gehandhabt wird. „Dieser Gedanke war die Geburtsstunde einer neuen Konservierungsmethode.“ Die Mumie bekam einen Eispanzer. So wurde der Pathologe zu Ötzis Leibarzt, zum Leibwächter. Mit einer regelmäßigen Dusche aus einer Sprühpistole, „wie sie jede Hausfrau für die Befeuchtung ihrer Zimmerorchideen verwendet“. Genial einfach.

Als sich herausstellte, dass der Mann aus dem Eis einem Mord zum Opfer gefallen war, kamen weitere Namen dazu: Alpencolumbo, Commissario. Eine wenig schmeichelhafte Bezeichnung für Pathologen – „postmortaler Klugscheißer“ – „die möchte ich aber nicht für mich in Anspruch nehmen“, sagt der Mediziner. Gemeint ist die Kritik und die Häme, die sich die Innsbrucker Anatomen, die Ötzi nach seinem Fund untersucht hatten, gefallen lassen mussten. Ihnen war die in der Schulter entdeckte Pfeilspitze bei einer Untersuchung zehn Jahre zuvor nicht aufgefallen. Sie war schon damals auf einem Röntgenbild zu sehen – allerdings von einem wesentlich älteren Gerät, wie der damalige Assistent und heutige Vorstand der Innsbrucker Anatomie, Erich Brenner, sagt. Die Qualität war schlechter. Die Verletzung jedenfalls führte zum Tod, Ötzi wurde zum Kriminalfall.

„Man hätte einiges anders machen können“, sagt Egarter Vigl heute, will aber nicht mit dem Finger auf die damaligen Nordtiroler Kollegen zeigen. Schließlich meint er auch über seine eigene Arbeit: „Es hätte gut sein können, dass ich scheitere.“ Im Buch schildert er das Verschwinden von Rippensplittern und spricht zum ersten Mal über den Fingernagel, den der aus Rom geschickte Wissenschafter Luigi Capasso besitzen soll, ihn aber nicht herausrückt. Über Eifersüchteleien unter Wissenschaftern, die Neuvermessung der Grenze und die Überführung der Gletscherleiche von Innsbruck nach Bozen unter Polizeiaufsicht.

Um aber auf die anfängliche Frage von Heinrich Schwazer zurückzukommen: „Ich erwarte mir Neues, Forschungsergebnisse, die durch moderne Methoden der Genetik und molekularen Diagnostik zugänglich werden“, sagt Egarter Vigl. Seine Arbeit als Mumien­experte, die ihn bis Ägypten und Argentinien führte, habe sein Berufs- und Privatleben entscheidend geprägt: „Ich habe bei meinen Reisen viele Wissenschafter aus den Bereichen Archäologie und Anthropologie kennen gelernt, darunter viele Paradiesvögel. Das war sehr stimulierend und das möchte ich nicht missen.“ Auch heute wird der Mumienexperte – inzwischen in Pension – immer noch um Rat gefragt.