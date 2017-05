Innsbruck - Am 4. Dezember vergangenen Jahres wurde Kurt H. in seiner Wohnung in Rasen im Pustertal tot aufgefunden. Auf den 71-Jährigen war acht Mal eingestochen worden. Waren alle Ermittlungen der Südtiroler Exekutive bisher im Sand verlaufen, folgte nun die Wende.

Wie die Carabinieri in Bozen am Freitagmittag bekannt gaben, wurde am Donnerstag eine dringend tatverdächtige Person in Gewahrsam genommen. Die 56-jährige Ex-Frau des Mordopfers wurde verhaftet, weil sich die Indizien gegen sie im Laufe der Ermittlungen immer weiter erhärtet hätten und zudem Fluchtgefahr bestehe, berichtet "Südtirol Online".

"Den bring' ich um"



Bereits kurz nach dem Auffinden der Leiche war die Ex-Frau, die aus Bosnien stammt, ins Visier der Ermittler geraten. Die Frau hatte bei einer ersten Befragung durch die Carabinieri widersprüchliche Angaben gemacht und hätte, laut Zeugenberichten, ihrem Ärger über den Ex-Mann mit den Worten "den bring' ich um" Luft gemacht.

In einem ersten Verhör gab sie an, dass sie Huber bereits am 4. Dezember blutüberströmt vorgefunden habe und geflohen sei, als sie sich vergewissert habe, dass dieser nicht mehr lebe. Nachdem sie eine Nacht auf einem Bahnhof verbrachte, habe sie ihren Neffen angerufen, der daraufhin Notarzt und Polizei informierte.

Opfer war wehrlos



Auf H. war, wie die Autopsie ergab, mehrere Male mit einem Messer eingestochen worden. Er soll zum Tatzeitpunkt im Bett gelegen haben und hätte sich nicht wehren können. Der Mann starb kurz nach dem Angriff, dessen Ausgang ein Streits gewesen sein dürfte. (bfk, TT.com)