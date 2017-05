Von Peter Hörhager

Stans – Der 300. Geburtstag von Kaiserin Maria Theresia liefert den Stoff für Ausstellungen, Berichte und TV-Produktionen. Unter anderem für die Universum-History-Doku „Maria Theresia – Majestät und Mutter“. In dieser wurden „neu entdeckte“ Briefe präsentiert, die die Kaiserin an ihre ehemalige Hofdame Sophie Amalie Enzenberg (1707–1788) nach Tirol geschickt hat.

Von „neu entdeckt“ kann aber keine Rede sein. Viele dieser Briefe waren schon öffentlich ausgestellt. Und zwar in der Innsbrucker Hofburg im Jahre 1958 bei einer Ausstellung mit dem Titel „Maria Theresia und Tirol“. Federführend war der damalige Landeskonservator Oswald Trapp (1899–1988), der von 1937 bis 1946 auch Vorstand des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum war und eine Reihe von (Fach-)Büchern verfasste. In seinem Vorwort zum Ausstellungskatalog führt er dezidiert an: „Der zweite Leihgeber, der es verdient, ganz besonders bedankt zu werden, ist Graf Sighard Enzenberg.“

Zur Erklärung: Sighard Enzenberg war der Vater des im Vorjahr verstorbenen Georg Enzenberg, der 1992 Schloss Tratzberg (und weitere Besitzungen) an seinen Neffen Ulrich Goess-Enzenberg übergeben hat, der – durch seine Großmutter, Gräfin Marie von Meran – selbst Nachkomme von Kaiserin Maria-Theresia ist.