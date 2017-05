Von Alexandra Plank

Innsbruck – Sie sei ihr Leben lang keine Revoluzzerin gewesen, sagt Gertraud Burtscher. Derzeit bemühe sie sich jedoch, eine überparteiliche Demo für 1. September vor dem Wiener Parlament zu organisieren. Burtscher ist die Initiatorin der „Oma-Revolte“, ihr Engagement erwächst der persönlichen Betroffenheit. Als sie feststellte, dass sie trotz Arbeitens über den Pensionsantritt hinaus ihre kleine Pension nicht wesentlich auffetten konnte, hat es ihr „gereicht“. Sie formulierte drei Forderungen, die künftig dafür sorgen sollen, dass auch die Familienarbeit anerkannt wird. Die siebenfache Mutter aus Feldkirch erhält die Mindestpension von 830 Euro netto. Mit 60 Jahren begann sie ein Jus-Studium und schloss dieses binnen drei Jahren ab. Dem noch nicht genug, gelang es ihr, in einer Kanzlei eine Anstellung zu finden – mit fast 64 Jahren. Zehn Jahre lang – bis 2016 – arbeitete sie dort in Vollzeit. „In dieser Periode wurden für mich Pensionsversicherungsbeiträge von mehr als 80.000 Euro abgeführt“, sagt die Steuerberaterin. Im elften Jahr erhalte sie dafür aber nur einen „lächerlichen“ monatlichen Höherversicherungsbeitrag von netto 101,37 Euro.

Ihre Kritikpunkte wurden bei einer Demons­tration vergangene Woche in Vorarlberg von mehr als 200 Frauen, aber auch vereinzelt Männern unterstützt. Laut Burtscher braucht es eine gerechte Berechnung der Kindererziehungszeiten und Auszahlung der errechneten Beträge an alle Mütter, Einrechnung der Kindererziehungszeiten und Erwerbstätigkeit nach Pensionsantritt in die 30 Jahre, die für eine höhere Ausgleichszulage Voraussetzung sind, und Auszahlung des Höherversicherungsbeitrages nicht anstatt, sondern zusätzlich zur Ausgleichszulage.

Den Namen „Oma-Revolution“ habe sie sich selbst ausgedacht, sagt die agile Dame nicht ohne Stolz. Die Revolte solle den Angesprochenen schon Respekt einflößen, sie habe da an die Bregenzer Wälderinnen gedacht, die mit Dreschflegeln die Feinde verjagt hätten.

Die Unterstützung ist indes groß. „Das Thema hat schon lange geschwelt“, sagt Burtscher. Das bestätigen auch Tirols SP-Chefin Elisabeth Blanik und FP-Frauensprecherin Carmen Schimanek. Beide Parteien unterstützen die Initiative, Ende Mai wird Burtscher bei einer Pressekonferenz in Tirol ihre Positionen darlegen. „Mir ist wichtig, dass ich nicht von einer Partei unterstützt werde, sondern dass es ein Anliegen aller ist“, sagt die 74-Jährige. Sogar die Kommunisten in Graz hätten Zustimmung signalisiert.

Blanik unterstreicht, dass die SPÖ schon lange dafür kämpfe, dass wieder die besten 15 oder auch 20 Jahre für die Berechnung der Pension herangezogen werden. Schimanek sagt, man werde gerne Teil eines großen Bündnisses für die gute Sache sein.

Als unterstes Ziel für die Demo in Wien nennt Burtscher 400 Personen. Die Vorarlberger Abordnung ist startklar. Der Chef der Juristin zahlt den Bus und eine Jugendherberge zur Nächtigung ist schon gefunden. „Ein Hotel können wir uns schließlich nicht leisten“, sagt Burtscher.