Innsbruck – Der Run auf das neue Jahresticket des VVT (Verkehrverbund Tirol) ist unübersehbar. 8912 tirolweit gültige Öffi-Jahrestickets wurden bisher laut VVT-Sprecher Philipp Jurschitz bestellt. Der Großteil der Ticketkunden ist dabei vom alten streckenbezogenen Ticket auf das neue flächendeckende umgestiegen. „Wir können uns aber auch über 3730 neue Jahresticketkunden freuen“, so Jurschitz. Dank der Tarifreform, die dem Land Tirol rund elf Millionen Euro jährlich kostet, gibt es die Tirol-Tickets, die ab 1. Juni gültig sind, nun für 490 Euro.

Kein Wunder, dass das alte Tirol-Jahresticket dagegen nur zwanzigmal (!) pro Jahr verkauft wurde. Stolze 2058 Euro musste man hinlegen, um alle Züge, Busse und Straßenbahnen von VVT, ÖBB und IVB im Bundesland benützen zu dürfen. Auch das Regio­ticket, das das streckenbezogene Ticket ersetzt, kommt gut an. 2575 VVT-Kunden haben sich bisher für die Jahresregionalkarte um 380 Euro entschieden.

Auf den längsten Strecken bedeuten die neuen Tarife für Tiroler Pendler eine Entlastung von über 75 Prozent beim Tirol-Ticket und um über 65 Prozent beim Regioticket. Eine mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendelnde Familie kommt durch die Öffi-Tarifreform auf eine Ersparnis von weit über 1000 Euro im Jahr, hat die Landesregierung vorgerechnet.

Ob die Kapazitäten gerade bei den Zügen den Run verkraften können, wird sich zeigen. „Es gab bereits mit der Einführung der S-Bahn in Tirol Adaptierungen. Wenn mehr Bedarf besteht, sind wir immer bereit, noch mehr Züge einzusetzen“, sagt Bernhard Rieder von der ÖBB-Pressestelle. Ausgeschlossen ist dagegen, dass sich der Fahrplan zeitnah ändert. „In ganz Europa wird immer gemeinsam der Zugfahrplan gewechselt und das passiert im Dezember. Wir glauben aber, dass wir mit dem Angebot ganz gut durchkommen“, so Rieder.

Nachdem viele Pendler kritisiert haben, dass kurz vor Inkrafttreten des neuen Tickets Talentgarnituren statt der Cityshuttlezüge im Regionalbahnverkehr eingesetzt wurden, will man handeln. Pendler hatten u. a. in Leserbriefen an die Tiroler Tageszeitung beklagt, dass die Sitze zu schmal, die Klimaanlagen schlecht eingestellt und die Züge für Reisende zu laut sind. „Die Cityshuttlezüge kommen im Nah- und Regionalverkehr nicht wieder zum Einsatz. Sie sind relativ alt und werden in den nächsten Jahren ausgemustert“, sagt Rieder. Weil es „Tatsache ist, dass die Sitze härter sind, werden wir die Kundenanregungen aufnehmen und langfristig ein Upgrade bei den Sitzen in den Talentgarnituren machen“, verspricht Rieder. (wa)