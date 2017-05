Nassereith, Haiming – Für zwei Frauen endeten Klettertouren im Tiroler Oberland am Sonntag im Krankenhaus. Bereits am Vormittag verhinderte eine Deutsche (48) in der Geierwand in Haiming den Absturz ihres Begleiters (62). Aufgrund der Körpersicherung und der Wucht des Sturzes ist die 48-Jährige aber gegen eine Felswand geschleudert und verletzt worden. Ein Hubschrauber barg die Verletzte mittels Tau und flog sie in das Krankenhaus nach Innsbruck Der 62-Jährige blieb unverletzt.

Wenig später, gegen 12.50 Uhr, ist im Klettergarten Nassereith-Tiefental eine Tirolerin (62) beim Abseilen von der Route „Sonntagsspaziergang“ vier bis fünf Meter abgestürzt. Der Sturz wurde durch Sträucher abgefangen. Die Bergrettung barg die Frau und brachte sie ins Tal, von wo aus sie in die Klinik gebracht wurden. Ihr Begleiter (62) konnte sich eigenständig abseilen und blieb unverletzt. (TT.com)