Innsbruck, Söll – Nach dem Mord an einen 32-jährigen Griechen im November in Söll wurde nun am Montag gegen einen 28-jährigen Mann Mordanklage erhoben. Die 32-jährige Ex-Geliebte und Ehefrau des Mordopfers wird wegen Beitrag zum Mord angeklagt. Das erfuhr die Tiroler Tageszeitung am Montag von der Innsbrucker Staatsanwaltschaft.

Der mutmaßliche Täter gestand die Bluttat gegenüber den Ermittlern und belastete auch die Witwe. „Der Angeklagte tötete das Opfer mit zehn Schüssen in den Rücken und in den Kopf. Ein elfter Schuss verfehlte das Opfer“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die 32-jährige Deutsche soll dem Plan, ihren Mann zu töten, mehrfach zugestimmt haben. Zudem soll sie dem 28-Jährigen Ratschläge zur Tatausführung und zum Verhalten nach der Tat erteilt und ihm eine gemeinsame Zukunft nach der Tat in Aussicht gestellt haben. Die Frau wurde daher laut Staatsanwaltschaft als Beitragstäterin angeklagt. Sie räumte ein, vom Tatplan gewusst und diesem zugestimmt zu haben. Nähere Angaben dazu, ob sie auch am Tatplan mitgewirkt und damit zur Tat beigetragen hat, machte sie laut Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren nicht.

Am Morgen des 7. November 2016 entdeckte ein Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz Steinerne Stiege neben der Eiberg-Bundesstraße bei Söll eine Leiche. Laut Ermittlungen haben die beiden Angeklagten gemeinsam geplant, den 32-jährigen Griechen zu töten, weil dieser wiederholt gewalttätig gegen seine Frau und die gemeinsame Tochter (6) gewesen sei und in einer Trennung kein möglicher Ausweg gesehen wurde. Für den Fall einer Trennung hatte die Frau befürchtet, ihr Mann könnte mit der gemeinsamen Tochter nach Griechenland ziehen.

Der 28-Jährige habe sich nach dem „Verschwinden“ des Ehemannes eine gemeinsame Beziehung mit der Witwe erhofft. In Söll kam es dann zum Drama. Das Opfer wurde mit zehn Schüssen getötet.

Fünf Tage nach dem Mord stießen Münchner Kriminalisten auf den Angeklagten, in dessen Wohnung sie die Mordwaffe, eine Kleinkaliber-Pistole, fanden. Der 28-jährige Grieche gab auch zu, seinen Freund während eines gemeinsamen Ausflugs in der Nähe von Söll erschossen zu haben.

Die Frau des Mordopfers wurde vier Tage nach ihrem heimlichen Geliebten festgenommen. Beide Verdächtige befinden sich seitdem in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Den beiden Verdächtigen droht im Fall einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von zehn bis 20 Jahren. (fell, TT.com)