Von Reinhard Fellner

Innsbruck — Das Ende einer griechischen Tragödie mitten in Tirol — das hat Seltenheitswert. Nicht anders sind die zehn Schüsse in den Kopf und in den Rücken eines in München lebenden Mannes aus Kreta auf einem Parkplatz an der Eibergbundesstraße bei Söll zu werten. Die Tat gestanden hat bereits ein 28-jähriger Grieche, der als Freund der Familie die 32-jährige Ehefrau und deren Tochter von den gewalttätigen Übergriffen des 32-jährigen Opfers erlösen wollte. Im Mitwissen der gleichaltrigen Frau, wie diese schon eingeräumt hatte.

Gestern wurde im Fall des Liebes-Mordkomplotts nun Mordanklage gegen beide Geständige erhoben.

Staatsanwalt Hansjörg Mayr zum Motiv: „Die beiden Angeklagten planten gemeinsam, den Ehemann der Zweitangeklagten zu töten, weil dieser wiederholt gewalttätig gegen sie und die gemeinsame sechsjährige Tochter war und in einer Trennung kein möglicher Ausweg gesehen wurde. Für den Fall einer Trennung hätte die Frau nämlich befürchtet, ihr Mann könnte mit der Tochter wieder nach Griechenland ziehen. Beim Erstangeklagten handelt es sich um einen gemeinsamen Freund des Paares. Er hat sich nach dem ,Verschwinden' des Ehemannes wiederum eine Beziehung mit der Witwe erhofft."

Der 28-jährige Grieche hat sich daher wegen Mordes zu verantworten. Die Witwe wurde als dessen Beitragstäterin angeklagt. Ihr wird aufgrund seiner Aussagen angelastet, dass sie dem Plan, ihren Mann zu töten, mehrfach zugestimmt, sogar Ratschläge zur Tatausführung und zum Verhalten nach der Tat erteilt und dem 28-Jährigen eine gemeinsame Zukunft nach der Tat in Aussicht gestellt hätte.

Unter dem Vorwand, ein Paket nach Tirol liefern zu müssen, brachte der 28-Jährige das Opfer gezielt aus Bayern. Ein bei der Leiche vergessener Schlüssel wurde dem Duo aber letztlich zum Verhängnis. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig, es gilt die Unschuldsvermutung. Die gemeinsame Liebe ist indes schon lange verflogen.