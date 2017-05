Von Angela Dähling

Schwaz – Ob sich der Herr Bürgermeister zuweilen einsam fühle, wenn er in der Fußgängerzone vom Rathaus Richtung Stadtpfarrkirche gehe? Das, so der Grünen-Gemeinderat Hermann Weratschnig bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, würde erklären, warum BM Hans Lintner „wieder eingeknickt“ sei und die Verordnung der Fußgängerzone (Fuzo) in der Franz-Josef-Straße in den Sommermonaten nur zwei Monate nach Beschlussfassung wieder aufweichen wolle.

Zur Erinnerung: Am 22. März hatte die Stadtregierung u. a. ein Halte- und Parkverbot in der Franz-Josef-Straße beginnend beim Stadtplatz und endend bei der Hausnummer 24 ab 10 Uhr für die Sommermonate (1. April bis 31. Oktober) beschlossen. Parken war nur auf wenigen ausgewiesenen Plätzen erlaubt. Damit sollte die Einkaufsmeile bis auf Berechtigte verkehrsfrei bleiben. Nun aber verlas FP-Verkehrsreferent Emil Danler den Antrag, wonach unter anderem von der Ecke Fuggergasse bis zur Hans-Sachs-Schule am östlichen Straßenrand bis 10 Uhr nur noch ein Parkverbot gilt – aber kein Halteverbot mehr. Begründung: Die Betreiber der Schanigärten würden den zur Verfügung gestellten Verkehrsraum eh nicht zur Gänze in Anspruch nehmen. Diesem Argument setzte BM Lintner (VP) noch eines drauf mit der Erklärung, dass man gebrechlichen Menschen und jenen mit Behinderung so eine Möglichkeit zum Halten geben wolle.

Die Gastgärten seien noch nicht mal richtig in Schwung gekommen und schon wechsle man wieder die Verordnungsschilder, warf Weratschnig ein. „Konzeptlos“ nannte er das Vorgehen, „zu früh“ die geplanten Änderungen. „Es gibt genug Parkraum in der Stadtgarage und bei den Stadtgalerien. Wir sollten die Fuzo gemeinsam entwickeln“, meinte er. Sie mit Verkehr zu beleben, sei der falsche Ansatz, denn für Weratschnig ist klar: „Halten heißt auf gut Schwazerisch parken“ und mangels Kontrolle sei die Straße dann wieder verparkt.

FP-Gemeinderat Albert Kirchmeyr schlug vor, das Ganze in den Ausschuss zurückzuschicken und nach einer besseren Lösung zu suchen, statt alle paar Wochen Verordnungen zu ändern. Er bat um Sitzungsunterbrechung. Diesen Wunsch kommentierte BM Lintner mit der Aussage: „Wir sind uns mit der SPÖ einig.“ Die SPÖ sagte dazu kein Wort, aber damit war klar, dass der Antrag seine Mehrheit hat. „Dann können wir uns die Unterbrechung sparen“, resümierte Kirchmeyr. Auch über einen von Bernd Weißbacher (Grüne) vorgeschlagenen Abänderungsantrag, das Halteverbot so zu belassen, wurde nicht abgestimmt. Bürgermeister Lintner ließ über den Hauptantrag abstimmen, gegen den dann lediglich die drei Grünen Mandatare waren.