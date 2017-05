Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Im monatelangen Rechtsstreit um die fristlose Entlassung einer Kufsteiner Krankenschwester hat das Landesgericht jetzt eine Entscheidung gefällt. Und die beinhaltet, dass diese „Entlassung nicht rechtskonform war“, bestätigt Stefan Krall, Anwalt der Unterländerin, auf Anfrage der TT. Anders ausgedrückt: Das im Juli 2016 beendete Dienstverhältnis ist noch aufrecht, die Pflegerin gilt weiterhin als Mitarbeiterin des Kufsteiner Spitals.

Allerdings ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: „Es gibt mit Sicherheit eine Berufung gegen das Arbeitsgerichtsurteil, das ich für nicht richtig halte“, sagt Anwalt Herbert Marschitz, der den Gemeindeverband als Eigentümer des Kufsteiner Krankenhauses vertritt. Dass sich die Krankenpflegerin demnächst an ihrem Arbeitsplatz wieder um die Patienten kümmern wird, ist unwahrscheinlich: „Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, daher gibt es auch keine Rückkehr“, sagt Marschitz.

Die Entlassung der Krankenschwester im vergangenen Sommer und der folgende Rechtsstreit haben eine lange Vorgeschichte. Und die handelt von angeblichen Verletzungen des Datenschutzes in besonders sensiblen Bereichen. Die Kufsteinerin beklagt seit Jahren, dass Krankenhaus-Mitarbeiter in die Krankenakte ihres jung verstorbenen Sohnes unberechtigt Einblick nahmen. Insgesamt soll es 56 illegale Zugriffe gegeben haben. Aber auch der eigene gynäkologische Befund der Pflegerin, im Vorfeld einer Operation von einem Privatarzt erstellt, war angeblich ebenfalls eine beliebte Lektüre bei den Kollegen. Was Krankenhaus-Anwalt Marschitz bei einer früheren Gerichtsverhandlung dementierte: „Es gab nur einen (unerlaubten; Anm.) Zugriff durch eine Mitarbeiterin.“

Die Krankenschwester ließ nicht locker, sondern wandte sich an die Datenschutzkommission und das Bundesverwaltungsgericht. Dort sind derzeit rund zehn Verfahren anhängig, die sich allesamt zumindest im Kern mit den angeblichen Datenschutzverletzungen beschäftigen. Ein juristischer Zweikampf zwischen der Mitarbeiterin und dem Krankenhaus, der offenbar mit harten Bandagen geführt wird. So hart, dass Anwalt Marschitz der Krankenschwester beim Beginn des jetzt abgeschlossenen Prozesses am Arbeitsgericht im Herbst „respektloses Verhalten“ vorwarf. Und dieses Verhalten war auch der Grund für die fristlose Entlassung.

Dass diese Entlassung nach Ansicht von Richterin Roswitha Pirchmoser nicht rechtskonform war, hat formale Gründe. Denn es war der Verwaltungsdirektor, der das Dienstverhältnis im Juli 2016 beendete. Und der sei dazu nicht befugt gewesen, entschied jetzt das Arbeitsgericht.

Den Kostenersatz für diesen Rechtsstreit wird nun der Gemeindeverband zu tragen haben.