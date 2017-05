Von Michaela S. Paulmichl

Wien, Innsbruck – Die Mama im Gefängnis, der Papa dafür verantwortlich: „Das ist sicher nicht im Sinne der Kinder“, sagt Klaus Edlinger von der Tiroler Männerberatung „Mannsbilder“. „Der Staat unterstützt damit, dass der Rosenkrieg über die Kinder ausgetragen wird, sie sind wieder die Leidtragenden.“ Das Urteil sorgt für Aufsehen: Verhindert ein Elternteil, dass der frühere Partner nach der Scheidung trotz Besuchsrechts sein Kind sehen darf, kann dieser vor Gericht einen Antrag auf Beugehaft stellen. Ein Vater, der seinen Sohn längere Zeit nicht sehen konnte, war dafür bis zum Obersten Gerichtshof gegangen.

„Wenn ein Elternteil das Kontaktrecht des anderen unterläuft, können Zwangsmittel ergriffen werden“, fasst Stefan Schwalm von der auch auf Ehe- und Familienrecht spezialisierten Kanzlei in Wien – sie vertrat den Vater – zusammen. Treffen würde das meistens die Mütter, denn sie haben zum großen Teil das Sorgerecht. Er könne zwar nachvollziehen, dass das Gericht in diesen Fällen eine gewisse Zurückhaltung übe. „Aber wenn das Gesetz einem Vater ein Kontaktrecht einräumt, dann muss das System auch darauf schauen, dass dieses Recht durchgesetzt wird.“ Es könne nicht sein, dass einer einfach macht, was er will. Man müsse den betreffenden Elternteil deswegen ja nicht gleich einsperren – „nur, wenn es gar nicht anders geht“.

„Ob Beugehaft das richtige Mittel ist, das bezweifle ich“, sagt Tirols Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser. Auch sie meint: „Wenn ein Elternteil eine hohe Geldstrafe zahlen soll oder in Haft muss, trifft das letztlich das Kind.“ Sie appelliert an die Eltern: „Das Besuchsrecht ist in erster Linie ein Recht des Kindes, Mutter und Vater sehen zu können. Viele leiden sehr darunter, wenn das nicht möglich ist.“ Das Urteil könnte ein Schuss vor den Bug sein, eine Warnung, sich darüber Gedanken zu machen. „Es umzusetzen, wäre aber schrecklich.“ Zwar würden die meisten Ehen einvernehmlich geschieden – „das geht schneller und hat auch finanzielle Gründe“ –, „aber wenn es um das Kind geht, bleibt davon oft nichts übrig“. Die Aussage eines Kindes, „ich verzichte lieber auf einen Kontakt, als zwischen meinen streitenden Eltern zu stehen“, sei bedenklich.

Für Berater Klaus Edlinger von den „Mannsbildern“ geht es darum, die Streitenden in ihrer Rolle als Eltern zu versöhnen – „wenn es schon Zwangsmaßnahmen braucht, dann hier“. Das derzeit vorgeschriebene einstündige Gespräch nach einer Scheidung sei viel zu wenig. Für unverheiratete Eltern, die sich trennen, gibt es gar keine Verpflichtung.