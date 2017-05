Santiago de Chile – In Chiles Atacamawüste ist am Freitag der Grundstein für das größte optische Teleskop der Welt gelegt worden. Mit einem Hauptspiegel von 39 Metern Durchmesser soll das Teleskop der Europäischen Südsternwarte (ESO) ab 2024 Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems erkunden, in denen es Leben geben könnte.

Das Teleskop wird auf dem 3048 Meter hohen Armazones-Berg montiert, 130 Kilometer südlich von Antofagasta im Norden Chiles. „Hier wird mehr als ein Teleskop errichtet: es ist eines der größten Exponate der Möglichkeiten der Wissenschaft und der Technologie sowie des Potenzials der internationalen Zusammenarbeit“, sagte die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet beim Festakt am Freitag.

Die Anlage wird mit fünf riesigen Spiegeln ausgestattet sein. Der größte, mit 39 Metern Durchmesser, wird aus rund 800 hexagonalen Teilstücken mit 1,4 Metern Durchmesser bestehen.

Die ESO, die von 15 europäischen Staaten, darunter Österreich, und Brasilien gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Garching bei München hat, verfügt bereits über drei weitere Beobachtungsstandorte in der Atacama-Wüste. (APA/dpa)