Innsbruck – Bisher unbekannte Täter besprühten in der Nacht auf Samstag sieben Hausmauern in Arzl und fünf Hausmauern in der Innstraße in Innsbruck.

Bei den Graffitis handelt es sich um politische Parolen. Auf Grund der Ähnlichkeit der Schriftzüge kann von den gleichen Tätern ausgegangen werden.

Die Polizei bittet unter den Telefonnummern 059133-7582-100 oder 059133-7586-100 um sachdienliche Hinweise. (TT.com)