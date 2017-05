Pertisau – Wegen Sekundenschlafs landete am Samstag kurz vor Mitternacht ein Autofahrer im Achensee. Der Mann dürfte gegen 23 Uhr in Pertisau hinter dem Steuer eingeschlafen sein. Er kam von der Straße ab und stürzte in den See.

Wie durch ein Wunder konnte sich der Lenker noch befreien, bevor das Auto in eine Tiefe von rund zehn Metern absank. Taucher der Wasserrettung Schwaz/Achensee halfen bei der Bergung des Autos, die Feuerwehr kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. (TT.com)