Nikolsdorf – Ein 58-jähriger Deutscher StA startete am Sonntag gegen 13.00 Uhr mit seinem Paragleiter auf der Emberger Alm in Greifenburg und flog Richtung Lienz. Im Bereich der Ronachhütte auf einer Seehöhe von zirka 1800 Meter im Gemeindegebiet von Nikolsdorf geriet er gegen 14:45 Uhr in Luftturbulenzen und kam ins Trudeln. In der Folge blieb er an einem Baum mit dem Kopf nach unten hängen. Er konnte sich nach einiger Zeit selbst aufrichten.

Zwischenzeitlich hatte ein bereits unbeteiligter Paragleitpilot die Einsatzkräfte alarmiert. Der 58-Jährigig wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers RK 1 geborgen und zum Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Er erlitt eine Prellung am rechten Unterarm und befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung. (TT.com)