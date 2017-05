Innsbruck – Nur noch ein Tag, dann ist es so weit: Ab morgen tritt die in den vergangenen Jahren verhandelte und seit Monaten akribisch vorbereitete Tarifreform des Verkehrsverbunds Tirol (VVT) offiziell in Kraft. Damit erlangen auch die neuen Jahrestickets – das Tirolticket für 490 Euro sowie das Regioticket für 380 Euro – ihre Gültigkeit. Stellvertretend für die Tarifreform und unter dem Motto „Mehr sehen vom Land“ schickten gestern LH Günther Platter, LHStv. Ingrid Felipe und VVT-Geschäftsführer Alexander Jug einen Nahverkehrszug im Design der neuen Tickets auf Reisen. Die bunte S-Bahn wirbt bei 500 Kilometern Schienenfahrten täglich für die neuen Tickets.

Von einem Meilenstein sprach LH Günther Platter und einer deutlichen Entlastung für die Pendlerinnen und Pendler in Tirol. Die neuen Tarife würden aber auch einladen, in der Freizeit das Land mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – ob nun auf der Schiene oder im Bus – zu erkunden. Groß ist die Freude darüber, dass es endlich losgeht, auch bei LHStv. Ingrid Felipe: „Für die Entlastung der Tiroler Luft ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ein wichtiger Beitrag.“ Sie erwartet durch die neue Tarifgestaltung, dass sich noch mehr Menschen in Tirol dafür entscheiden, vom Auto auf die Öffis umzusteigen. Eine Erwartung, die sich laut den aktuellen Zahlen erfüllen könnte, wie VVT-Geschäftsführer Alexander Jug vorrechnet: „Die Nachfrage ist groß. Statt der bisher 11.000 Jahreskarten sind mittlerweile bereits rund 16.500 Tickets im Umlauf.“

Zu den Öffi-Stammkunden mit Jahrestickets zählen darüber hinaus 55.000 Schüler und Lehrlinge, 25.000 Senioren, 4000 Studierende sowie 12.000 Kunden der Innsbrucker Verkehrsbetriebe. (np)