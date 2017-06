Von Wolfgang Otter

Wörgl – Alle Öffis in ganz Tirol um 490 Euro, so lautet das neue Angebot des Verkehrsverbund Tirol (VVT). Noch billiger geht es aber, wenn man in Wörgl, Kundl, Breitenbach oder Kirchbichl wohnt. Dann kostet das Jahresticket nur 180 Euro – die Normalkarte, bei einer entsprechenden Ermäßigung, ist noch billiger. Möglich macht das ein alter Vertrag, der „auf eine Initiative des damaligen Wörgler Bürgermeisters Arno Abler zurückgeht“, wie LA BM Alois Margreiter (Breitenbach) erklärt. 2005 hatten die vier Gemeinden eine eigene Regiobuslinie ins Leben gerufen. „230.000 Euro bezahlen wir jährlich für die Buslinie“, unterstreicht Margreiter die monetäre Auswirkung.

2013 wurde der Vertrag mit dem VVT dann neu verhandelt und für fünf Jahre bis Ende 2018 verlängert. Dieser Vertrag spielt nun den Bewohnern der vier Gemeinden in die Hände. Mit 1. Juni wird es das neue Tirolticket geben. Als Jahreskarten für die Region oder für das ganze Land. Und das regionale Ticket um 70 Euro pro Jahr (50 Euro für Senioren) der vier Gemeinden wurde nun in das neue System übertragen. Dies, so erklärt man beim VVT, sei damit dem bestehenden Vertrag geschuldet. Auf keinen Fall wolle man jemanden bevorzugen.

Die Vertreter der vier Gemeinden pochten auch auf die Einhaltung dieses Vertrages, wie diese betonen. Mit dem Ergebnis, dass es nun zumindest bis 2019 ein Regio­ticket um 70 Euro statt 380 Euro gibt. „Den Rest von 110 Euro auf das landesweite Ticket bezahlt jeder selbst“, sagt Margreiter. Für den VVT habe dies aber keinerlei finanzielle Auswirkungen, betont ein Unternehmenssprecher. Die 70-Euro-Regionalkarte hätte früher sogar 760 Euro gekostet, jetzt kostet die Karte (mit der man aber weiter fahren kann) 380 Euro. Heute wie früher wird über den Beitrag der Gemeinden diese Differenz abgegolten. Den Bürgern dürfte das Zustandekommen des Preises gleichgültig sein: Sie nehmen das Angebot dankbar an. In Wörgl gab es bereits 200 Kartenbestellungen, wie sich BM Hedi Wechner freut.