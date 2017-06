Innsbruck – Zu Pfingsten steht der Stau wieder vor der Tür. Das verlängerte Wochenende werden viele für Tagesausflüge und Kurzurlaube nutzen, laut ÖAMTC ist es eine „Generalprobe für den Sommerreiseverkehr“. Die erste Reisewelle wird ab dem frühen Freitagnachmittag erwartet. Rund um die Ballungszentren in Innsbruck, Wien, Graz, Salzburg und Linz müssen die Autofahrer bis in die Abendstunden erhebliche Verzögerungen einplanen.

Die zweite Reisewelle, bedingt durch die Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg, wird ab den Morgenstunden am Samstag über die Transitrouten im Westen rollen. Kilometerlange Staus sind in Tirol vor allem auf der Brennerautobahn vor der Mautstelle Schönberg, vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen auf der Fernpassstraße sowie auf der Arlberg Schnellstraße bei den Ausfahrten vor dem gesperrten Arlbergtunnel zu erwarten.

Der Höhepunkt des Rückreiseverkehrs am Pfingstmontag sollte in den Mittagsstunden erreicht werden. Am besten sollten Autofahrer in den frühen Morgenstunden oder in der Nacht losfahren.

Sperre nach Felssturz am Fernpass

Die Fernpassstraße (B179) wurde am Donnerstag nach einem Murenabgang bei Nassereith gesperrt. Kurz nach 17 Uhr hatten sich nach starken Regenfällen Geröll und Gesteinsbrocken gelöst und waren auf die Fahrbahn gestürzt. Auch ein Sicherheitsnetz wurde beschädigt.

Gegen 23.15 Uhr konnte die Straße einspurig freigegeben werden, es wurde eine Ampelregelung eingerichtet. „Derzeit wird daran gearbeitet, die Straße bis zum späten Nachmittag komplett für den Verkehr frei zu machen“, heißt es von Seiten des ÖAMTC. Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen soll eine Umleitung über das Ortsgebiet von Nassereith eingerichtet werden.

Kniepass über Pfingsten gesperrt

Bei Sicherungsarbeiten entlang der Pinswanger Landesstraße hat sich am Mittwoch ebenfalls ein Felssturz ereignet. Der Landesgeologe stellte 500 Kubikmeter labiles Gestein am Hang fest, das abgesprengt werden muss. Die Folge: Die Straße ist im Bereich des Kniepasses über Pfingsten gesperrt. (TT.com)