Innsbruck – Mit dem Cannabis-Projekt „Crowdfunding – thc4all“ segelte die Innsbrucker Gemeinderatsfraktion „Innpiraten“ in stürmische Zeiten und deren Kapitäne Heinrich Stemeseder und Alexander Ofer direkt auf die Anklagebank. Für Suchtgifthandel setzte es für Ex-Obmann Ofer letztlich viereinhalb Jahre Haft, für dessen Gemeinderatsnachfolger Stemeseder 18 Monate Haft (sechs davon unbedingt). Während Ofer gerade vom Landesgericht eine vorzeitige Entlassung abgelehnt worden war, sah Pirat Stemeseder Gitterstäbe nie von innen.

War er doch Österreichs erster amtierender Gemeinderat, der mit Fußfessel an Sitzungen des politischen Gremiums teilnahm. Ein halbes Jahr mit Fessel hatte der Innpirat seit Dezember zu verbüßen und musste sich an eine strikte Tagesstruktur ohne Alkohol und sonstige Ausschweifungen halten. Die Zeit l ist nun vorbei, die Strafe ist verbüßt, Stemeseder kein überwachter Häftling mehr. So wurde dem Piraten noch im Mai per Eisenzange die Fußfessel entfernt.

Stemeseder zur TT: „Ein erleichterndes Gefühl. Meine Leber hat sich über das erste Bier aber auch gefreut!“ Mental befindet sich der Innpirat schon in Planungen für die nächste Gemeinderatswahl. So wollen die Innpiraten laut Stemeseder mit einer Überraschungskandidatin jedenfalls wieder antreten. (fell)