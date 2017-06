Von Liane Pircher

Innsbruck – 80 Hektar Waldfläche wurden bei dem verheerenden Feuer am Absamer Vorberg vor drei Jahren binnen kürzester Zeit zerstört. Seitdem befindet sich dort eines der größten und schwierigsten Aufforstungsgebiete Österreichs: Drei Millionen Euro wurden von Bund, Land und Gemeinden für das Projekt veranschlagt, rund 1,5 Millionen Euro wurden bis dato verwendet: „Das Gesamtprojekt ,Absamer Vorberg‘ läuft bis zum Jahr 2033. Finanziell gesehen wird es eine ziemlich genaue Punktlandung werden, zeitlich läuft alles nach Plan. Zuerst wurden technische Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung gesetzt, als nächster Schritt kommen die Pflege- und Schutzmaßnahmen durch gepflanzte Bäume“, erklärt Bezirksförster Peter Raggl von der BH Innsbruck. Gesetzt wurden bereits 12.000 Bäume – darunter wenig Fichten, mehr Rotbuchen, Spirken, Bergahorne oder Vogelbeeren: „Wir legen jedes Jahr neu fest, wo wir bepflanzen und haben weniger Fichten, weil diese wegen ihrer dünnen Rinde brandanfälliger sind als etwa die Spirken. Insgesamt halten wir uns von der Bepflanzung her an die natürliche Waldgesellschaft“, sagt Raggl.

Die technischen Arbeiten am Absamer Vorberg werden heuer im Laufe des Jahres abgeschlossen sein, sagt Gebhard Walter von der Wildbach- und Lawinenverbauung Tirol. Es mussten u. a. Holzsperren in den Erosionsrinnen saniert und andere technische Maßnahmen verbaut werden, damit überhaupt erst ein neuer Bewuchs möglich ist.

Insgesamt sind die Sanierungsarbeiten wegen des schwer zugänglichen Geländes aufwändig und schwierig. Durch den Brand wurde der ganze Boden zerstört, es musste erst wieder eine Grasnabe aufgebaut werden. Damit die in Folge gesetzten Jungbäumchen nicht sofort dem Wildbiss durch Gämsen zum Opfer fallen, gibt es an diesen Stellen verstärkt jagdliche Maßnahmen. Alles in allem arbeiten viele Helfer am Absamer Vorberg zusammen – es wird aber noch Jahre dauern, bis man hier wieder von einem Wald reden kann.