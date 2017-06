Außerfern – Das schöne Wetter lockte am Wochenende wieder zahlreiche Motorradfahrer auf Tirols Straßen. Vor allem im Außerfern mussten Rettungskräfte am Samstag des öfteren ausrücken. Auf der Hahntennjochstraße kam es binnen kurzer Zeit gleich zu zwei Unfällen mit drei Verletzten.

Gegen 10.30 Uhr wollten zwei Motorradlenker gleichzeitig einen Pkw überholen – dabei stießen sie jedoch zusammen. Bei dem Sturz verletzte sich einer der Lenker, ein 35-Jähriger aus Deutschland. Der andere – ein Schweizer (45) – sowie die jeweiligen Beifahrerinnen blieben unverletzt. Die Bschlaber Landesstraße musste für 15 Minuten gesperrt werden.

Pkw überholte gleichzeitig mit Motorrad

Nur eine halbe Stunde später übersah ein deutscher Biker (26) kurz vor der Passhöhe einen ebenfalls bergwärts fahrenden Radfahrer. Während der Radler mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen werden musste, brachte den Motorradfahrer die Rettung Elbigenalp dorthin. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.

Wenig bekannt ist auch über die Verletzungen, die sich eine Motorradlenkerin (45) gegen 13.10 Uhr auf der Lechtal Bundesstraße in Weißenbach zuzog. Als sie gerade einen Pkw überholte, setzte der Autofahrer selbst zum Überholen an. Dadurch wurde die deutsche Bikerin vom Heck erfasst und stürzte. Nach der Erstversorgung flog sie ein Rettungshubschrauber in die Klinik nach Kempten im Allgäu. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Selbstverschuldet war hingegen ein Unfall in Namlos. Dort war am Nachmittag eine Dreiergruppe mit ihren Motorrädern unterwegs. Der hinterste Fahrer – ein 37-Jähriger aus Deutschland – kam plötzlich von der Fahrbahn ab, streifte einen Felsen und einen Straßenleitpflock. Mit schweren Verletzungen wurde er in das Bezirkskrankenhaus nach Reutte gebracht. (TT.com)