Die Strafverteidiger aus dem Dreiländer­eck Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz trafen heuer bereits zum siebten Mal zusammen. Verteidigerhochburg war am Wochenende diesmal Vaduz. Obwohl die Teilnehmer jeweils unter anderem Gesetzeswerk verteidigen, stand wieder Länderübergreifendes auf der Agenda von „Strafverteidigung im Kreuzfeuer“. So fordern Österreichs Verteidiger endlich eine verfassungsgerichtliche Normenkontrolle im Strafverfahren: RA Hubert Stanglechner: „Auch nach einem Strafverfahren müsste es die Möglichkeit geben, den Prozess oder das Vorverfahren auf die Einhaltung der Grundrechte überprüfen zu lassen. Dies ist derzeit im Dreiländereck allein in Österreich nicht möglich.“ Laut Verteidiger Laszlo Sza­bo (beide Innsbruck) ist die Qualität von Sachverständigengutachten ebenso Diskussionspunkt: „Wir müssen hier vermehrt Strategien zur Qualitätssicherung von Gutachten im Strafprozess entwerfen. Schon um Fehlurteile zu vermeiden.“ Weitere Themen am Dreiländerforum waren die EU-Geldwäschevorgaben und die zunehmende Sorge über die immer öfter vorkommende strafrechtliche Verfolgung von Rechtsanwälten und Richtern, die gegen den Regierungsstrom schwimmen. Nicht nur Verteidigerprominenz zog es übrigens nach Vaduz. Auch OLG-Präsident Klaus Schröder zählte zu den Teilnehmern des u. a. von der Vereinigung der Österreichischen Strafverteidiger veranstalteten Forums.

Ein wohl letztes Wiedersehen gab es gestern hingegen am Landesgericht für ein türkischstämmiges Paar. Beide waren nach einer turbulenten Beziehung unter anderem der Nötigung angeklagt. Diesmal hatte die Frau im April mit ihrer Schwester schon bei der Haltestelle gewartet, als der 27-Jährige den Bus verließ. Laut Aussagen des Mannes sollte er nach einer Schwangerschaft per Küchenmesser zur Eheschließung genötigt werden. Dies leugnete die Frau und erzählte von Würgemalen am Hals. Der Mann: „Ich will dazu nichts sagen, sie nicht heiraten, nur endlich meine Ruhe!“ Die Frau: „Der erzählt herum, dass ich ihn betrogen hätte und von ihm schwanger war. Ist das etwa in Ordnung?“ Zu 1200 Euro Geldstrafe verurteilt (n.r.) wurde trotzdem nur die Frau. Sie hatte den Mann übrigens schon einmal der Vergewaltigung verleumdet.

Freigesprochen wurde indes ein Tiroler, der einer irrwitzigen Verfolgungsjagd und der Nötigung im Straßenverkehr bezichtigt worden war. Als Beweis präsentierte das „Opfer“ seinen stark beschädigten Außenspiegel. Komisch nur, dass am Auto des Angeklagten kein einziger Kratzer zu finden war. (fell)