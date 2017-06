Völs – Seit fünf Jahren ist Stefan Strobl Bademeister im Völser Freibad. Und als solcher wurde der 41-Jährige am vergangenen Sonntag zum Lebensretter. Wie berichtet, schlugen am Nachmittag Badegäste Alarm, weil am Rand eines der Becken ein regungsloses Kind lag. „Als ich das gehört habe, bin ich sofort hin“, erinnert sich Bademeister Stefan Strobl. Doch statt sofort mit der Ersten Hilfe beginnen zu können, musste er sich zunächst durch eine Traube schaulustiger Menschen kämpfen. Mit Armen, Ellbogen und Beinen habe er sich den Weg zu dem Buben gebahnt. „Ich war schockiert, dass es so etwas gibt“, erinnert er sich. Zumal die anderen Badegäste keine Anstalten gemacht hätten, selbst mit der Reanimation zu beginnen.

Nach den Wiederbelebungsmaßnahmen wurde der Bub in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die gute Nachricht: Er ist wieder wohlauf und dürfte den Unfall ohne Schäden gut überstanden haben. (np)