Von Anita Heubacher

Innsbruck – Mitte nächsten Jahres will die Innsbrucker Stadtregierung die Ergebnisse ihrer Lärmstudie vorlegen. Wie laut die Bürger Innsbruck empfinden, wird derzeit abgefragt. Die Arbeiterkammer hat ihre Mitglieder bereits online interviewt. 79 Prozent fühlen sich demnach von Hintergrundmusik in Geschäften „fürchterlich genervt“, fünf Prozent empfinden die Musik als „angenehm“ und 16 Prozent ist sie „egal“.

„Wir reden über eine artgerechte Tierhaltung, aber über eine artgerechte Menschenhaltung nicht“, sagt Maximilian Ledochowski. Der Innsbrucker Facharzt für Innere Medizin ist überzeugt, „dass der Mensch mit der Reizüberflutung aus Lärm, Licht und Düften nicht mehr zurechtkommt“. Menschen seien in der Lage, Umweltreize auszufiltern, nur sei die Kapazität dafür begrenzt. „Wenn also zur Lärmbelastung eine durch Düfte dazukommt, filtert das menschliche Hirn eine von beiden, aber nicht beide aus.“ 2012 hat Ledochowski eine Lärm-Petition im Tiroler Landtag eingebracht. Geschehen sei seitens der Politik oder der Sozialpartner seither nichts, meint er. Dabei sei die Reizüberflutung durch Lärm, Lichtbelastung und durch Düfte stärker geworden. „Die Politik muss die Reizüberflutung aktiv bekämpfen und schon lange die bestehenden Gesetze und Regeln einhalten bzw. kontrollieren“, fordert der Facharzt. Dies sei heuer zum ersten Mal beim Nein des Bundesverwaltungsgerichts zum Bau der dritten Flughafenpiste in Wien-Schwechat der Fall gewesen. „Hier wurde endlich der Schutz des Menschen vor die Interessen der Wirtschaft gestellt.“ Ganz anders sehen das das Land Niederösterreich, der Flughafen Wien und Wirtschaftsvertreter. Sie argumentieren, dass das Bauverbot der dritten Piste Milliardenprojekte zu Fall bringe, und legten Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof als auch außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof ein. Rückenwind für die Projektwerber kam dabei auch von Tirols LH Günther Platter. Als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz sprach er sich dafür aus, die Macht der heimischen Gerichte in Sachen Umweltschutz zurückzudrängen.

Ledochowski ortet „viel zu wenig Bewusstsein, wie schädlich die Reizüberflutung tatsächlich ist. Der Spruch ‚Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut‘ hat in den Nachkriegsjahren seine Gültigkeit gehabt.“ Inzwischen sei der Slogan heillos überaltert. „Wohlstand ist nicht mit Wohlbefinden gleichzusetzen. Das erste Auto macht vielleicht noch glücklich. Das zehnte bringt nicht mehr Wohlbefinden.“

Neben dem Exekutieren von Gesetzen schlägt Ledochowski eine Kampagne zur Bewusstseinsbildung und kreative Ideen vor. Gemeinden könnten beispielsweise Elektro-Mopeds fördern und gleichzeitig ab 20 Uhr Fahrverbote für herkömmliche Mopeds erlassen. „Das wäre mit einer entsprechenden Kooperation der Gemeinde mit einem Händler eine Win-win-Situation und würde die Gemeinde nicht einmal etwas kosten.“ Genervt ist der Arzt inzwischen von Alibi-Aktionen. So habe zwar der Flughafen Innsbruck eine lärmabhängige Landegebühr eingeführt. „Betroffen sind aber so gut wie keine Maschinen, weil der Grenzwert so hoch angesetzt wurde.“ Zwar gebe es einen Lärmkataster für ganz Tirol. In Innsbruck werde aber beispielsweise in einem ausgewiesenen Lärm-No-go-Gebiet sogar die Stadtbibliothek angesiedelt, ärgert sich der Arzt.